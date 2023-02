Steam: Es gibt einen neuen Spitzenreiter bei den meistgewünschten Spielen

Rollenspiel oder Survival? Der Genre-Kampf ist endgültig entschieden - okay, nein, so dramatisch ist es nicht. Aber was gerade bei Steam passiert, ist trotzdem spannend: Bethesdas Starfield muss seinen Spitzenplatz als meistgewünschtes Spiel räumen. Der neue Spitzenreiter erscheint noch im Februar, aber erstmal nur als Early Access.

Die Survival-Fans unter euch werden an dieser Stelle schon erraten haben, dass die Rede von Sons of the Forest ist. Was steckt hinter dem rasanten Aufstieg des Titels?

Sons of the Forest auf der Überholspur

Dass Sons of the Forest heiß erwartet wird, wissen wir nicht erst durch die Steam-Wunschlisten: Der Nachfolger zum Survival-Hit The Forest ist einer der ganz großen Hoffnungsträger für Fans des Überlebenskampfes. Im dichten (und ziemlich schicken) Wald lauern Mutanten, Kannibalen und Schlimmeres auf unvorsichtige Spieler - und denen habt ihr nur was entgegenzusetzen, wenn ihr wertvolle Ressourcen sammelt und euch Ausrüstung craftet. Im Video seht ihr mehr:

3:02 Worum geht es in Sons of the Forest?

Eigentlich sollte Sons of the Forest schon final erscheinen, doch kurz vor dem Release trafen die Entwickler eine schwierige Entscheidung: Das Spiel wird am 23. Februar 2023 erstmal nur als Early Access zugänglich. Das scheint die Vorfreude vieler Spieler aber nicht gedämpft zu haben, das Spiel landet trotzdem auf vielen Wunschlisten.

Unser hauseigener Survival-Experte Alex war darüber erst enttäuscht, findet jetzt aber, das ist genau der richtige Weg:

40 2 Mehr zum Thema Dass Sons of the Forest unfertig erscheint, ist richtig so!

Starfield verliert einen Platz

Das kommende Bethesda-Rollenspiel landet aktuell laut SteamDB »nur noch« auf Platz 2 der meistgewünschten Steam-Spiele. Bisher ist kein konkretes Release-Datum bekannt und auch ansonsten herrscht ziemliche Funkstille um den Titel. Was bisher schon bekannt ist, seht ihr hier:

5:57 Starfield: Neue Details zu Fraktionen, Begleitern und zufallsgenerierten Inhalten im Video

So sehen die aktuellen Top 10 der meistgewünschten Steam-Spiele aus:

Bei SteamDB werden die öffentlichen Wunschlisten aller Nutzer weltweit ausgewertet, die Liste wird laufend aktualisiert. Ihr findet dort auch weitere Auflistungen, etwa die meistgespielten Titel (aktuell CS:GO) oder die aktuellen Topseller (momentan Hogwarts Legacy).

Welches Genre gewinnt bei euch: Steht Starfield oder Sons of the Forest auf eurer Steam-Wunschliste? Oder vielleicht sogar alle beide? Schreibt uns gern euren persönlichen Sieger in die Kommentare.