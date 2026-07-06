Modder verwandelt Sony-Kopfhörer kostenlos in Head-Tracker – mehr als 200 Spiele sollen unterstützt sein

Wenn ihr Kopfhörer von Sony besitzt, könnt ihr diese unter Umständen als Head-Tracker in einer großen Auswahl an Spielen nutzen. Ein kreativer Modder hat das möglich gemacht und bietet die benötigten Daten kostenlos an.
Die benötigte Hardware ist schon an Bord
Das Projekt stammt vom Modder Nicholas Slattery, der es auf GitHub geteilt und zur Verfügung gestellt hat. Wie er in einem Reddit-Post erklärt, sollte der Head-Tracker mit mehr als 200 PC-Spielen kompatibel sein.
Genial daran ist, dass er dafür nur bestehende Daten sinnvoll übertragen muss. Sony hat nämlich in einigen Kopfhörermodellen Bewegungssensoren verbaut, um Spatial Audio bieten zu können.
Die Daten dieser Sensoren stehen Windows zur Verfügung, sie werden allerdings nicht genutzt. Das Windows-Tool des Modders ändert das. Es liest die Daten aus und überträgt sie direkt zu OpenTrack.
Er selbst hat das Tool mit dem Microsoft Flight Simulator und in Elite Dangerous und Assetto Corsa getestet. Es gab demnach keine Probleme und entsprechend sollte es auch mit allen anderen Spielen kompatibel sein, die TrackIR, FreeTrack oder OpenTrack unterstützen.
Dazu zählen etwa Titel wie iRacing, der Euro Truck Simulator 2, der American Truck Simulator oder Star Citizen. Folgende Sony-Kopfhörer können laut dem Modder auf jeden Fall genutzt werden:
- Sony WH-1000XM5
- Sony WH-1000XM6
- Sony WF-1000XM6
- Sony ULT WEAR / WH-ULT900N
Die Sony WF-1000XM5 und einige LinkBud-Modelle sollten laut dem Modder ebenfalls funktionieren, wurden aber noch nicht getestet. Den Post mit einem kurzen Beispielvideo findet ihr hier:
Link zum Reddit-Inhalt
Gerade in Rennspielen oder Flugsimulatoren kann Head-Tracking wirklich sinnvoll sein und einen echten Mehrwert liefern, weil man sich eben viel freier umsehen kann.
Sony WF-1000XM6 im Test: Besser wird's bei In-Ear-Kopfhörern nicht
In den Kommentaren merkt ein Nutzer an, dass es problematisch werden könnte, wenn man den Kopf etwa zur Seite dreht. Immerhin sieht man dann ja den Bildschirm gar nicht mehr. Laut dem Modder lässt sich die Sensibilität allerdings in OpenTrack einstellen. Ein leichtes Drehen des Kopfes kann sich dann beispielsweise stärker ins Spiel übertragen, wenn man das möchte.
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