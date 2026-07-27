Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Ist World of Warcraft auf einem historischen Kollisionskurs mit Dungeons & Dragons?

Ein versehentlich veröffentlichter Blogpost verrät offenbar die größte Tabletop-Ankündigung des Jahres: ein offizielles Azeroth-Regelwerk für Dungeons & Dragons.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
27.07.2026 | 12:45 Uhr

Ein Leak deutet auf eines der größten Crossover in der Geschichte von Dungeons + Dragons hin. Ein Leak deutet auf eines der größten Crossover in der Geschichte von Dungeons & Dragons hin.

Ein Ausrutscher auf der digitalen Tabletop-Plattform Roll20 enthüllt wohl eines der größten Crossover der Pen-&-Paper-Geschichte: World of Warcraft trifft offiziell auf Dungeons & Dragons!

Aus Versehen ging dort ein Blogbeitrag online, der Vorbestellungen für ein offizielles Crossover zwischen Dungeons & Dragons und World of Warcraft als aktiv meldete. Der Beitrag verschwand zwar zügig wieder, doch Vorschaulinks und Grafik-Assets wanderten umgehend durchs Netz.

Was der Leak verrät – und was wahrscheinlich dahintersteckt

Der Beitrag auf Roll20 sprach laut EN World konkret davon, dass Vorbestellungen zu »D&D World of Warcraft« gestartet seien. Begleitet wurde der Artikel von einem Promobild mit den Logos beider Marken (siehe oben) sowie dem Slogan »Your Choices. Your Story. Roll for Azeroth«. Da Wizards of the Coast für Ende Juli ein großes Panel auf der Gen Con 2026 angekündigt hat, dürfte die offizielle Enthüllung kurz bevorstehen.

Video starten 54:48 Größer als GTA 6? Wie World of Warcraft alles veränderte

Sollte sich die Panne bewahrheiten, markiert das die wohl größte Collab in der 50-jährigen Geschichte von Dungeons & Dragons. Bisherige Kooperationen mit Marken wie Stranger Things, Minecraft oder Rick and Morty lieferten meist überschaubare Startersets oder kleine Abenteuer. Bei World of Warcraft deutet sich hingegen ein umfangreicheres Regelbuch mit eigenen Unterklassen und spezifischen Regeln an.

Vor Kurzem tauchte beim Buchhändler Barnes & Noble auch ein Dungeons-&-Dragons-Buchprojekt unter dem Codenamen »GOLLY« auf. »Golly« ist im Englischen ein etwas altmodischer Ausruf des Erstaunens – sinngemäß also so etwas wie »Wow!«. Und »WoW« wiederum ist bekanntlich die gängige Abkürzung für World of Warcraft. Aus »Golly« wird damit plötzlich »WoW«, zumindest in den Köpfen einiger Fans. Bestätigt ist dieser Zusammenhang bislang allerdings nicht.

Star Trek bei Magic: The Gathering - Die seltensten Karten im Set machen sogar Trekkies den Mund wässrig, die mit dem Kartenspiel nichts am Hut haben
von Elena Schulz
Star Trek bei Magic: The Gathering - Die seltensten Karten im Set machen sogar Trekkies den Mund wässrig, die mit dem Kartenspiel nichts am Hut haben
Magic: The Gathering hat 2021 einen neuen Trend losgetreten, der sehr bald auch zu DnD rüberschwappen wird, sagt der Hasbro-Boss
von Stephanie Schlottag
Magic: The Gathering hat 2021 einen neuen Trend losgetreten, der sehr bald auch zu DnD rüberschwappen wird, sagt der Hasbro-Boss

Mit geschätzten zwei Millionen aktiven Spielern mag World of Warcraft zwar nicht mehr auf den Spitzenwerten von einst 12 Millionen rangieren, bleibt aber eine gewaltige Marke. Für Wizards of the Coast passt der Schritt zudem in die aktuelle Strategie, Dungeons & Dragons stärker als bisher für große Kooperationen zu öffnen – ähnlich wie es bei der Schwestermarke Magic: The Gathering der Fall ist. Mehr dazu lest ihr in der Link-Box oben.

zu den Kommentaren (2)
Preisvergleich
alle anzeigen
World of Warcraft
Amazon
World of Warcraft
ab 6,94 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(3)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
World of Warcraft

World of Warcraft

Genre: Rollenspiel

Release: 11.02.2005 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Ist World of Warcraft auf einem historischen Kollisionskurs mit Dungeons & Dragons?

vor 5 Tagen

Ein deformierter Waschbär namens Jimothy wird gerade zum absoluten Internet-Star und ist jetzt sogar in WoW und Lego ein Thema

vor einer Woche

»Was ist die Wahrheit?« - Warcraft hat gerade eine riesige Debatte angestoßen, bei der sich nicht mal Blizzard festlegen will

vor 2 Wochen

WoW Patch 12.1: Blizzard hat »eine Menge zu tun«, sagt der Chef-Entwickler

vor 3 Wochen

Größer als GTA 6? Wie World of Warcraft alles veränderte
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Dungeons + Dragons: Eine Fortsetzung zum grandiosen Kinofilm ist längst geschrieben, wird aber wohl nie gedreht

vor einer Minute

Dungeons & Dragons: Eine Fortsetzung zum grandiosen Kinofilm ist längst geschrieben, wird aber wohl nie gedreht
Was ist denn jetzt mit Kratos? God of War Laufey hat einen Release-Termin und der Nachfolger ist bestätigt - mit einem wichtigen Detail

vor 11 Minuten

Was ist denn jetzt mit Kratos? God of War Laufey hat einen Release-Termin und der Nachfolger ist bestätigt - mit einem wichtigen Detail
Ist World of Warcraft auf einem historischen Kollisionskurs mit Dungeons + Dragons?   2  

vor einer Stunde

Ist World of Warcraft auf einem historischen Kollisionskurs mit Dungeons & Dragons?
Der Balrog spricht? Ringe der Macht überrascht in Staffel 3 mit einer Stimme, mit der Herr-der-Ringe-Fans 72 Jahre lang nicht gerechnet haben   1  

vor einer Stunde

Der Balrog spricht? Ringe der Macht überrascht in Staffel 3 mit einer Stimme, mit der Herr-der-Ringe-Fans 72 Jahre lang nicht gerechnet haben
mehr anzeigen