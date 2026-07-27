Ist World of Warcraft auf einem historischen Kollisionskurs mit Dungeons & Dragons?

Ein Leak deutet auf eines der größten Crossover in der Geschichte von Dungeons & Dragons hin.

Ein Ausrutscher auf der digitalen Tabletop-Plattform Roll20 enthüllt wohl eines der größten Crossover der Pen-&-Paper-Geschichte: World of Warcraft trifft offiziell auf Dungeons & Dragons!

Aus Versehen ging dort ein Blogbeitrag online, der Vorbestellungen für ein offizielles Crossover zwischen Dungeons & Dragons und World of Warcraft als aktiv meldete. Der Beitrag verschwand zwar zügig wieder, doch Vorschaulinks und Grafik-Assets wanderten umgehend durchs Netz.

Was der Leak verrät – und was wahrscheinlich dahintersteckt

Der Beitrag auf Roll20 sprach laut EN World konkret davon, dass Vorbestellungen zu »D&D World of Warcraft« gestartet seien. Begleitet wurde der Artikel von einem Promobild mit den Logos beider Marken (siehe oben) sowie dem Slogan »Your Choices. Your Story. Roll for Azeroth«. Da Wizards of the Coast für Ende Juli ein großes Panel auf der Gen Con 2026 angekündigt hat, dürfte die offizielle Enthüllung kurz bevorstehen.

54:48 Größer als GTA 6? Wie World of Warcraft alles veränderte

Autoplay

Sollte sich die Panne bewahrheiten, markiert das die wohl größte Collab in der 50-jährigen Geschichte von Dungeons & Dragons. Bisherige Kooperationen mit Marken wie Stranger Things, Minecraft oder Rick and Morty lieferten meist überschaubare Startersets oder kleine Abenteuer. Bei World of Warcraft deutet sich hingegen ein umfangreicheres Regelbuch mit eigenen Unterklassen und spezifischen Regeln an.

Vor Kurzem tauchte beim Buchhändler Barnes & Noble auch ein Dungeons-&-Dragons-Buchprojekt unter dem Codenamen »GOLLY« auf. »Golly« ist im Englischen ein etwas altmodischer Ausruf des Erstaunens – sinngemäß also so etwas wie »Wow!«. Und »WoW« wiederum ist bekanntlich die gängige Abkürzung für World of Warcraft. Aus »Golly« wird damit plötzlich »WoW«, zumindest in den Köpfen einiger Fans. Bestätigt ist dieser Zusammenhang bislang allerdings nicht.

Mit geschätzten zwei Millionen aktiven Spielern mag World of Warcraft zwar nicht mehr auf den Spitzenwerten von einst 12 Millionen rangieren, bleibt aber eine gewaltige Marke. Für Wizards of the Coast passt der Schritt zudem in die aktuelle Strategie, Dungeons & Dragons stärker als bisher für große Kooperationen zu öffnen – ähnlich wie es bei der Schwestermarke Magic: The Gathering der Fall ist. Mehr dazu lest ihr in der Link-Box oben.