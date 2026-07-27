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Was ist denn jetzt mit Kratos? God of War Laufey hat einen Release-Termin und der Nachfolger ist bestätigt - mit einem wichtigen Detail

Der Termin für das Faye-Abenteuer God of War Laufey steht fest. Gleichzeitig befindet sich ein neues Spiel mit Kratos in Arbeit – und baut direkt auf den Ereignissen von Laufey auf.

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Dennis Zirkler
27.07.2026 | 13:51 Uhr

Gleich zwei Neuigkeiten zu Kratos und Laufey gab es auf der SDCC. Gleich zwei Neuigkeiten zu Kratos und Laufey gab es auf der SDCC.

Auf der San Diego Comic-Con gab es die Antworten, auf die viele von euch gewartet haben. Santa Monica Studio hat nicht nur das genaue Erscheinungsdatum für God of War Laufey enthüllt, sondern auch verraten, wie es danach mit Kratos weitergeht.

Wann erscheint God of War Laufey?

Das Spin-off rund um Kratos' verstorbene Frau Faye hat ein finales Release-Datum: God of War Laufey erscheint am 16. Februar 2027 exklusiv für PlayStation 5.

Im Spiel übernehmt ihr bekanntlich nicht die Rolle von Kratos, sondern von Faye. Die Handlung setzt nach ihrem Tod an und führt sie in das Everywhen, das Jenseits der Götter. Dort muss sie darum kämpfen, dass die Pläne aufgehen, die sie zu Lebzeiten hinterlassen hat, um Kratos und Atreus zu beschützen.

Damit ist klar, dass das Abenteuer zeitlich eng mit den Ereignissen von God of War aus dem Jahr 2018 verwoben ist. Allerdings natürlich aus einer völlig neuen Perspektive.

Video starten 15:57 Laufey geht zurück zum alten God of War - zumindest ein bisschen

Das wichtigste Detail zum nächsten Kratos-Spiel

Die eigentlich größere Überraschung folgte auf der Comic-Con-Bühne direkt im Anschluss: Creative Director Cory Barlog bestätigte offiziell, dass sich bereits das nächste vollwertige God of War mit Kratos in der Hauptrolle in Entwicklung befindet.

Das spannendste Detail daran: Das neue Kratos-Spiel ist kein losgelöster Nachfolger, sondern schließt direkt an die Geschehnisse von God of War Laufey an. Wer glaubte, Fayes Reise durch die Nachwelt sei lediglich ein kleines Häppchen für zwischendurch, liegt also falsch.

Barlog stellte klar, dass alles, was Faye im Everywhen tut, das Fundament für Kratos' nächsten Schritt legt:

»Alles im Spiel bereitet etwas vor, das absolut fantastisch wird.«

Wie lang Faye im Everywhen unterwegs ist und wo der nächste Kratos-Teil dann genau zeitlich ansetzt, wissen wir wohl frühestens, sobald der Laufey-Ableger im nächsten Februar erschienen ist.

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Einen genauen Titel, ein Release-Fenster oder Zielplattformen für das neue Kratos-Abenteuer nannte Santa Monica Studio bislang nicht. Wer die Zukunft von Kratos verstehen will, wird an Fayes Geschichte schwer vorbeikommen.

Was sagt ihr zu der Ankündigung? Freut ihr euch darauf, in die Rolle von Faye zu schlüpfen, oder wartet ihr lieber direkt auf Kratos' Rückkehr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

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