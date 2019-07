Speedrunner sammeln Rekordsumme für Ärzte ohne Grenzen

Mit den jährlichen Games-Done-Quick-Events haben Gamer in den letzten Jahren eine äußerst erfolgreiche Methode gefunden, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Auch diesen Sommer wurde wieder eine solche Veranstaltung zelebriert, als sich einige der schnellsten Spieler der Welt vom 23. bis 30. Juni getroffen haben, um gemeinsam Spiele zu spielen und dabei Geld zu sammeln.

Bislang konnten die Events jedes Jahr den Rekord vom Vorjahr überbieten, doch dieses Mal gelang ihnen ein extrem gewaltiger Sprung. Ganze drei Millionen US-Dollar an Spenden-Geldern konnten die Speedrunner in sieben Tagen zusammentragen. Damit knackten sie den vorherigen Winter-Rekord um über 500.000 Dollar. Im Vergleich zum Sommer-Event von 2018 sind es sogar noch einmal doppelt soviel.

Das Geld ging wie bei den meisten anderen SGDQ-Veranstaltungen aus den Vorjahren auch diesmal wieder an die Organisation Ärzte ohne Grenzen.

The final #SGDQ2019 total: $3,003,889! We just BLEW past our largest ever donation total for a single event! THANK YOU EVERYONE! pic.twitter.com/ObGCOwZNQb