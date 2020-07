Diese Woche erscheinen spannende Spiele, die kaum jemand im Blick hat

Spiele-Flaute? Von wegen! In dieser letzten Juli-Woche erscheinen überraschend viele interessante Titel. Große Blockbuster sind zwar nicht dabei, aber dafür ein paar Geheimtipps, die ihr euch definitiv anschauen solltet.

Das Menü ist diesmal bunt gemischt: Vom Horror-Spiel Maid of Sker bis zum bunten Action-Survival Grounded. Die Chancen stehen gut, dass da etwas für euren Geschmack dabei ist. Wir stellen euch die spannendsten neuen Spiele vor, die von 27. Juli bis zum 2. August 2020 erscheinen.

Survival in Winzig: Grounded

Release (Early Access): 28. Juli 2020

Plattform: PC, Xbox One

Genre: Survival-Adventure

Die Survival-Hoffnung Grounded von Obsidian Entertainment startet diese Woche in den Early Access. In diesem Spiel erlebt ihr die Welt aus einer sehr ungewöhnlichen Perspektive: Ihr wurdet nämlich auf die Größe eines Daumens geschrumpft. Jetzt müsst ihr euch im ungezähmten Dschungel (eigentlich ein beschaulicher Vorgarten) durchschlagen.

Aufgrund eurer Miniatur-Statur sind Krabbelwesen wie Spinnen und Käfer gefährliche Feinde. Um ihnen beizukommen, setzt ihr verschiedene Waffen ein oder errichtet eine sichere Festung - in Grounded spielen Aufbau und Crafting eine wichtige Rolle. Der Release-Trailer gibt euch ein paar Eindrücke, wie das konkret aussieht. Und eine lustige Anspielung auf Cyberpunk 2077 steckt auf drin:

Ihr könnt Grounded entweder alleine oder im Online-Koop für bis zu vier Spieler zocken. Im Early Access stecken laut Obsidian etwa 20 Prozent aller geplanten Inhalte, darunter 3 verschiedene Klimazonen. Der finale Release ist für 2021 geplant. Zunächst sollen im Laufe des Early Access neue Features eingebaut und getestet werden.

Retro-Aliens in Destroy All Humans!

Release: 28. Juli 2020

Plattform: PC, PS4, Xbox One

Genre: Action

Einigen dürfte Destroy All Humans! ziemlich bekannt vorkommen - und ihr habt recht, das gab es schon mal, nämlich 2005. Jetzt erscheint ein Remake des abgedrehten Sci-Fi-Titels. Als Alien Crypto-137 landet ihr in den 1950er Jahren und müsst möglichst viel menschliche DNA, ähem, ernten. Außerdem legt ihr die menschliche Zivilisation in Schutt und Asche - am besten schaut ihr euch einfach mal das Gameplay an:

Destroy All Humans! spielt bewusst mit der Ästhetik von Science Fiction aus den 50er-Jahren. Wenn ihr mit dem kruden Humor etwas anfangen könnt, dann solltet ihr euch das Spiel mal anschauen. Ausprobieren geht übrigens kostenlos: Auf Steam könnt ihr eine Demo herunterladen (einfach scrollen, bis ihr zu " Ist dieses Spiel relevant für Sie?" kommt).

In Maid of Sker müsst ihr ganz still sein

Release: 28. Juli 2020

Plattform: PC, PS4, Xbox One

Genre: Horror

Survival-Horror aus der Ego-Perspektive klingt erstmal nicht besonders neu. Maid of Sker will das bekannte Konzept aber mit einem interessanten Twist aufpeppen: Um euren Gegnern zu entkommen, müsst ihr ganz still sein. Nein, nicht eure Spielfigur, sondern ihr - die Person hinter dem Bildschirm. Das Spiel kann euch nämlich hören.

Mehr über die wahre Geschichte hinter dem Spiel und wie das mit den soundbasierten Gegnern eigentlich funktionieren soll, erfahrt ihr in unserer Spielvorstellung zu Maid of Sker:

Dark Souls trifft Sci-Fi: Hellpoint

Release: 30. Juli 2020

Plattform: PC, PS4, Xbox One

Genre: Action-RPG

Hellpoint ist ein Action-Rollenspiel, das mit seinen riesigen und schwer zu besiegenden Gegnern eindeutig an die Souls-Spiele erinnert. Es spielt allerdings in seinem eigenen, düsteren Sci-Fi-Universum.

Und noch etwas ist spannend: Ihr könnt Hellpoint auch mit Freunden spielen, und zwar im Online- oder Couch-Koop mit Splitscreen. Loot teilt ihr euch dann, die Erfahrung bekommt jeder für sich - Zusammenspielen lohnt sich also auch für euren eigenen Fortschritt.

Das Spiel erscheint sowohl bei Steam als auch im Epic Game Store. Auf beiden Plattformen ist es noch bis zum 30. Juli reduziert: Von 30 auf 24 Euro.

Weitere PC-Spiele der Woche vom 27. Juli bis 2. August

Ab Dienstag, den 28. Juli

Skater XL, Sport-Simulation mit realistischer Physik

Othercide, Rundenstrategie, in der ihr eure Töchter gegen das ultimative Böse schickt (hier geht's zu unserer Previw)

Travellers Rest, Indie-Aufbauspiel, in dem ihr eine Taverne übernehmt. Die Optik erinnert an Stardew Valley.

Ab Mittwoch, den 29. Juli

Blightbound, Dungeon Crawler, in dem ihr zu dritt im Koop gegen monströse Gegner kämpft und Rätsel löst.

Cardaclysm, Online-Kartenspiel mit RPG-Elementen. Ihr sammelt in diesem prozedural generierten Spiel Karten, mit denen ihr Kreaturen und Zauber heraufbeschwört. Damit kämpft ihr dann gegen andere.

Solar Purge, Twin Stick Shooter, in dem ihr zu viert entweder einen Story-Modus oder prozedural generierte Level durchspielt.

Ab Donnerstag, den 30. Juli

Fairy Tail, Action-RPG zum gleichnamigen Anime. Es gibt insgesamt 16 spielbare Charaktere aus verschiedenen Guilds.

Liberated, handgezeichnetes Action-Spiel, kombiniert digitalen Noir-Comic und Spiel.

Air Wars, Side Scroller, in dem ihr einen Helikopter durch verschiedene Level steuert.

Fight Crab, Action-Spiel, in dem ihr als bewaffnete Krabbe gegen andere Spieler(krabben) kämpft.

Ab Freitag, den 31. Juli

Fae Tactics, Strategie-RPG mit Pixeloptik, das stark an Klassiker wie Final Fantasy Tactics Advance erinnert.

Monster Crown, Action-RPG, in dem ihr Monster zähmt, sammelt und gegen eine grausame Tyrannin kämpft.

Ab Samstag, den 1. August

Iron Armada, Strategie-Spiel mit Weltraum-Setting. Es verlässt im August die Beta-Phase.

Alchemist Simulator, Indie-Simulation, in der ihr als Trankmischer in eurem Labor experimentiert.

Wenn ihr noch mehr Spiele sucht, schaut euch doch mal unsere komplette Liste aller Neuerscheinungen das Jahres an:

Falls ihr noch ein spannendes Spiel kennt, das in dieser Woche erscheint, aber nicht in unserer Liste vorkommt, schreibt uns gerne in den Kommentaren. Wir ergänzen dann gegebenenfalls.