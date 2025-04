Spieler kehrt nach 14 Jahren im Gefängnis zum Gaming zurück, hatte eine GTX 480 und will wissen, was DLSS ist – und die Community zeigt ihm, was sonst noch alles passiert ist

Wenn man lange Zeit hinter Gittern verbringt, wird eine GTX 480 schnell zum alten Eisen. (Bild: stock.adobe.com - Rizq)

Ein Reddit-Beitrag sorgt aktuell für eine sehr unterhaltsame Zeitreise, die zeigt, wie stark sich das Gaming in den letzten 14 Jahren verändert hat.

Überraschend kommt das nicht, schließlich sind 14 Jahre eine lange Zeit. Für ein schnelllebiges Geschäft wie das Gaming und die passende Hardware gilt das umso mehr.

Wir fanden es aber dennoch sehr unterhaltsam, die Reaktionen der Reddit-Community auf den besagten Beitrag zu lesen und teilen diese kurzweilige Geschichte deshalb mit euch.

Worum genau es geht

Basis des Ganzen ist ein Forenbeitrag, in dem angeblich jemand nach 14 Jahren im Gefängnis zum Gaming zurückkehrt.

Laut einem Screenshot aus einem anderen Forum gibt die Person dort an, damals eine GTX 480 genutzt zu haben und fragt, was DLSS sein soll.

Zeitlich kommt das gut hin, da die GTX 480 im Jahr 2010 erschienen ist und die Person seit 2011 im Gefängnis gesessen haben soll.

Ob es sich dabei um einen Beitrag mit echtem Hintergrund oder um Fake handelt, lässt sich gleichzeitig nicht sicher sagen.

Dass wir euch davon erzählen, liegt daran, dass wir die Reaktionen darauf ganz unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Geschichte unterhaltsam finden und den Reddit-Beitrag als willkommenen Anlass sehen, gemeinsam mit euch einen Blick zurückzuwerfen.

Passend zum Thema Nvidia soll DLSS in gerade einmal zwei Wochen entwickelt haben – weil der Chef selbst plötzlich einen Einfall hatte von Jusuf Hatic

Die besten Reaktionen der Community

Windows-Versionen: Schon der Top-Kommentar macht deutlich, wie viel Zeit seit 2011 ins Land gegangen ist:

"Windows 7, 8, 10, und jetzt 11? Was zum Geier ist mit Windows 9 passiert???"

Einer der Gründe, warum Microsoft kein Windows 9 veröffentlicht hat, soll übrigens technischer Natur sein, wie auch eine Antwort auf diesen Kommentar erklärt.

So hätten Programme früher nach Versionsnummern gesucht, die mit Windows 9 beginnen, weil es sowohl Windows 95 als auch Windows 98 gab.

beginnen, weil es sowohl Windows 95 als auch Windows 98 gab. Das hätte dazu führen können, dass Windows 9 fälschlicherweise als ein altes statt ein neues Betriebssystem identifiziert wird und so möglicherweise zu Kompatibilitätsproblemen geführt.

Preise und Monitore: Auch die aktuelle Preissituation wird wenig überraschend aufgegriffen. Der passende Top-Kommentar widmet sich außerdem noch den immer beliebteren Ultrawide-Monitoren:

"Sind diese Preise echt?!"

"Ach du heilige ***! Warum ist dieser Monitor so breit?!"

Wandel bei CPUs: Mit Blick auf Prozessoren hat sich seit damals ebenfalls extrem viel getan, wie dieser Kommentar deutlich macht:

Bietet Intel immer noch die besten Prozessoren für das Spielen?

Grundsätzlich hat Intel zwar immer noch sehr gute Gaming-CPUs im Angebot. AMD hat sich aber mit den Ryzen-Prozessoren einen mehr als nur guten Namen in der Community gemacht und wird mittlerweile von vielen Spielern bevorzugt.

Unternehmensbindung via Account: Auch das immer beliebtere Vorgehen, Kunden zum Anlegen eines Accounts zu drängen, ist in den Kommentaren Thema, genauer gesagt in Bezug auf Microsoft:

Wartet, bis er versucht, Windows zu installieren und einen Microsoft-Account anlegen muss.

Die Preview zu Battlefield 3 war die Titel-Story, in den News Duke Nukem Forever ein Thema, in den Spieletests Dragon Age 2 vertreten und im Hardware-Bereich musste sich die GTX 560 unserem Testparcours stellen:

Lang lang ist es her: Diese Themen haben die ganze Welt der Spiele (und Hardware) im April 2011 bewegt.

Abschließend freuen wir uns darüber, wenn ihr ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert.

Was waren in den letzten 14 Jahren aus eurer Sicht die größten und wichtigsten Änderungen im Gaming und im Hardware-Bereich, an die ihr euch erinnern könnt?

Schreibt es gerne in die Kommentare und geht gemeinsam mit uns auf eine kleine Zeitreise!