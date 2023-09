Spieler kauft sich eine Nvidia RTX 4080 und traut seinen Augen kaum, als nur die Hälfte davon ankommt

Nur die halbe Grafikkarte geliefert? Wenn überhaupt!

Stellt euch vor, ihr bestellt euch nach vielen Jahren endlich neue Hardware für euren Gaming-PC: Die kalte Logik bei der Konzeptionierung, der Nervenkitzel beim Bestellen, die schiere Vorfreude beim Auspacken und dann: Enttäuschung - irgendetwas stimmt nicht mit der Hardware.

So oder so ähnlich wird es dem Reddit-Nutzer Pine0Kio gegangen sein, als er vor ein paar Tagen seine neue RTX 4080 ausgepackt hat. Denn es kam nur die Hälfte bei ihm an.

Doch eins nach dem anderen. Was ist passiert?

Da fehlt doch was!?

Als Pine0Kio seine neue Grafikkarte in der Hand hielt, ist ihm aufgefallen, dass die GPU, also der Grafikchip, aus der Karte entfernt und nur das Kühlgestell geliefert wurde.

Er hatte also effektiv einen Haufen Metallschrott in der Hand.

Eine Nvidia RTX 4080 ohne Grafikchip. (Bild: Reddit - Pine0Kio)

Wieso hat er nur die Hälfte bekommen? Der Nutzer hat die RTX 4080 auf Amazon in einem Warehouse Deal bestellt. Der Artikelzustand wurde als »sehr gut« angegeben. Doch auch, wenn das Kühlgestell aussieht wie neu, entspricht das wohl nicht den Vorstellungen des Käufers.

Er vermutet, dass jemand die RTX 4080 gekauft, den Chip entfernt und die Karte zurückgeschickt hat. Bei Amazon scheint dann niemand bemerkt zu haben, dass die »Grafikkarte« zu dem Zeitpunkt komplett wertlos war. Somit ist sie wieder im Regal gelandet.

RTX 4080 ohne GPU. (Bild: Reddit - Pine0Kio)

Kann das auch mir passieren?

Kurz und schmerzlos: Leider ja.

Manche Amazon-Kunden schicken gerne mal Bestellungen zurück, denen sie Teile oder gleich das ganze Produkt entnehmen. In die Verpackung wird dann oftmals ein wertloser Gegenstand beigelegt, um das Gewicht des Pakets zu fälschen. So fällt der Diebstahl weniger auf.

Einige Nutzer in der Kommentarsektion unter dem Reddit-Beitrag berichten von ähnlichen Erfahrungen. Demnach sei es gar nicht mal unüblich, die Kühleinheit einer Grafikkarte zurückzuschicken - besonders bei Spielern, die auf Wasserkühlung setzen. Sie »sparen« also die Kosten der Grafikkarte und zahlen nur die Wasserkühlung.

Wie kann ich das verhindern?

Solltet ihr ein Produkt über Amazon bestellen, könnt ihr erstmal herzlich wenig unternehmen, um dagegen vorzugehen.

Solltet ihr allerdings einmal Pech haben und ein leeres, ein flasches oder halb vollständiges Produkt bekommen, könnt ihr im Normalfall mit dem Kundendienst von Amazon in Kontakt treten und den Artikel ersetzen lassen.

Es gibt allerdings Berichte über ähnliche Fälle, in denen Amazon eine Erstattung verweigert hat.

Was könnt ihr in diesem Fall machen? Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gibt einige Tipps, wie ihr in einem solchen Fall vorgehen könnt. Ihr findet sie hier in der Übersicht:

Falschlieferung sofort melden und Beweisfoto mitschicken/bereithalten

und Beweisfoto mitschicken/bereithalten Paketschein aufbewahren - Besonders nützlich, wenn das Gewicht vermerkt ist. Damit könnt ihr vielleicht beweisen, dass es sich nicht um den richtigen Artikel gehandelt hat

- Besonders nützlich, wenn das Gewicht vermerkt ist. Damit könnt ihr vielleicht beweisen, dass es sich nicht um den richtigen Artikel gehandelt hat Prüfen ob der Kaufpreis zurückgebucht werden kann - das kann allerdings zur Kontosperrung führen

- das kann allerdings zur Kontosperrung führen Nicht einschüchtern lassen , wenn Amazon mit einer Kontoprüfung droht

, wenn Amazon mit einer Kontoprüfung droht Rechtlichen Rat einholen - oder die Beratung der Verbraucherzentrale nutzen

- oder die Beratung der Verbraucherzentrale nutzen Strafanzeige stellen

Meinung der Redaktion Jan Stahnke

@Sicknor Ich bin kürzlich auch Opfer eines Amazon-Betrugs geworden. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem die Angst davor nehmen. In meinem Fall ging es um ein Deck des Sammelkartenspiels Magic: The Gathering, die irgendein Scharlatan dreist durch Müll ersetzt hat. Statt eines neuen Decks stand ich also mit gemahlenen Kaffeebohnen, alten Brotscheiben und Plastikfolie da. Das Gewicht war nicht mal nah an dem, was es sein sollte. Meine Frustration könnt ihr euch sicher vorstellen. Das Problem: Im Rückgabevorgang von Amazon gibt es nur Optionen für den Rückversand des Produkts. Nur kommt es wahrscheinlich nicht so gut bei Amazon an, wenn man alte Brotscheiben einsendet. Die Lösung: Ein einfacher Anruf beim Kundencenter. Und auch wenn es eine Weile gedauert hat, bis der Amazon-Mitarbeiter überhaupt verstanden hat, was mein Problem ist, war es dann doch recht einfach, dieses aus der Welt zu schaffen. Ich musste das Produkt nicht zurückschicken und habe ein neues dafür bekommen. Nicht einmal ein Foto oder andere Beweise haben sie verlangt. Es kann also gut sein, das Amazon aufgrund der gehäuften Vorfälle die Rückgabepolitik etwas angepasst hat. Doch eine Erfahrung reicht nicht aus, um das zu bestätigen.

Habt ihr schon mal einen ähnlichen Fall erlebt? Wurde euer Artikel zurückgenommen? Habt ihr Ersatz gekriegt? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!