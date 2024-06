Spieler verzweifelt, weil sein Rechner immer wieder ohne Vorwarnung herunterfährt – so vermeidet ihr denselben Fehler

So eine unhöfliche Unterbrechung wünscht man keinem Spieler. (Bild: Adobe Stock – akkash jpg – Krakenimagis.com)

Das Lieblingsspiel zocken und dabei immer wieder vom eigenen Rechner unterbrochen werden? Klingt gar nicht gut. Das ist für den Reddit-Nutzer »Smooth_Rub7884« momentan allerdings Alltag.

Der verzweifelte Spieler hat sich im PCMR-Subreddit nach Hilfe umgehört, weil sein Rechner sich immer wieder von selbst ausschaltet – und die Community ist sich einig, woran es liegen muss.

Warum ist das wichtig? Es handelt sich hierbei um einen Hardware-Fehler, der häufiger verkommt, als ihr im ersten Moment vielleicht glaubt. Zu wissen, wie ihr den Fehler vermeidet, könnte euch in Zukunft einige graue Haare ersparen.

Netzteil fehlerhaft: Die Community ist sich sicher

Wenn der PC ohne Probleme startet und er dann irgendwann beim Spielen abstürzt, liegt das häufig an einem fehlerhaften Netzteil. Das kann zwei Gründe haben, wie mehrere Reddit-Nutzer richtig bemerkt haben.

DeathFreak0990 schreibt:

»Die Tatsache, dass er sich unter Last ausschaltet, könnte auf einen Fehler/Defekt des Netzteils hindeuten.«

Daraufhin ergänzt bobstylesnum1:

»Oder darauf, dass es gar nicht erst stark genug ist.«

Lag es wirklich am Netzteil? Laut dem lokalen PC-Shop von »Smooth_Rub7884« war das Netzteil tatsächlich defekt. Freundlicherweise haben sie es sogar kostenlos ersetzt.

Wie vermeidet ihr diesen Fehler?

Generell gilt: Das Netzteil ist eines Stück Hardware, bei dem ihr nicht sparen solltet, denn kostengünstige Geräte, sind oftmals auch mit minderwertigen Bauteilen versehen. Und wenn ein Netzteil defekt ist, können schlimmere Dinge geschehen, als das Herunterfahren eures PCs.

Woran erkennt ihr ein gutes Netzteil? Im Optimalfall legt ihr euch erst gar kein Netzteil zu, das fehleranfällig ist.

Gut zu wissen: In der Tier-Liste von Cultists Network findet ihr Netzteile, die momentan zu besten gehören. Hier werden auch Geräte aufgeführt, die ihr schnell austauschen solltet, da sie für ihre Fehleranfälligkeit bekannt sind.

»Smooth_Rub7884« hatte zum Beispiel das Corsair VS 550 (Orange Label) verbaut. Die Corsair-VS-Reihe wird in der Tier-Liste im »F-Tier – Sofort austauschen« aufgeführt. Es ist also keine Überraschung, dass das Netzteil Probleme gemacht hat.

Was, wenn es nicht das Netzteil ist? Ihr habt dasselbe Problem wie unser Reddit-Nutzer, doch ihr könnt das Netzteil ausschließen? Die nächsten zwei Hauptverdächtigen, wenn der Rechner einfach herunterfährt, sind das Mainboard und die CPU.

CPU: Hier könnten Stresstests wie zum Beispiel OCCT helfen, um zu bestimmen, ob es sich tatsächlich um die CPU handelt. Sollte das der Fall sein, müsst ihr wohl oder übel die CPU tauschen.