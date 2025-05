Spotify bekommt wohl einen neuen Button – und der bringt frischen Wind in eure Playlists

Das Mond-Symbol dürfte euch bald auf Spotify auffallen – hier erfahrt ihr, wofür der steht. (Symbol: Solayman, Adobe Stock

Auf Spotify gibt es über 100.000.000 Songs, aber ihr hört immer wieder dieselben? Dann könnte eine neue Funktion des Streaminganbieters interessant für euch sein.

Wir zeigen euch, was sich hinter dem Halbmond verbirgt.

Der Halbmond soll euch neue Songs bringen

In einem Newsroom-Beitrag kündigt Spotify neue Funktionen an und die wohl interessanteste wird zuerst unter Premium-Nutzern getestet, kommt dann aber auch für Hörer ohne Bezahl-Abo.

Ihr habt ein Lieblingslied, das euch schon zum Hals raushängt, aber ihr wollt es nicht verlieren? Dafür führt Spotify eine 30-Tage-Snooze-Funktion ein.

Die Funktion kommt wohl in Form eines Halbmond-Buttons. Spotify kündigt das zwar nicht explizit so im Newsroom an, allerdings gibt das Titelbild des Beitrags darüber Aufschluss:

Im Teaserbild seiner Ankündigung wird die 30-Tage-Snooze-Funktion mit einem Halbmond-Button dargestellt. (Bildquelle: Spotify Newsroom)

Die Snooze-Funktion ist wie die Schlummern-Taste auf eurem Wecker: Er ist noch gestellt, aber klingelt erst in 10, 15 Minuten wieder. So soll auch die 30-Tage-Snooze-Funktion einen Song für einen Monat aus euren Empfehlungen entfernen, damit in euren Playlists Platz für neue Lieder geschaffen wird.

Nach einem Monat ist der Titel dann zurück und ihr habt im besten Falle wieder neue Freude an dem ehemals totgehörten Lieblingssong.

Auch die Ausblenden-Funktion wird verfeinert

Bisher hattet ihr nur die Option einen Titel in einer Playlist, den ihr aus irgendeinem Grund nicht dort haben wolltet, auszublenden.

Neben der 30-Tage-Schlummer-Funktion bleibt auch die nicht nur erhalten, sondern wird sogar verbessert: Der Button wird laut Ankündigung intuitiver gestaltet und funktioniert dann geräteübergreifend.

Wenn ihr also einen Song in einer bestimmten Playlist ausblendet, wird er künftig auf allen Geräten übersprungen – egal, ob ihr gerade auf dem Smartphone, Tablet oder Desktop hört.

Spotify kündigt bisher nur an, dass die neuen Funktionen schrittweise eingeführt werden. Bis dahin könnt ihr Ausschau nach dem Halbmond halten.

Was meint ihr zu der 30-Tage-Snooze-Funktion? Könnte die für euch praktisch sein, um neue Songs zu entdecken? Oder gibt es eine ganz andere Funktion, die ihr euch eher wünschen würdet? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!