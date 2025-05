YouTube Premium: Neues Abo kopiert testweise eines der besten Modelle von Spotify

Ihr lebt zu zweit? Dann hat YouTube wahrscheinlich bald ein Angebot für euch. (Bildquelle: wayhome.studio, Adobe Stock)

YouTube macht Premium noch attraktiver – In einigen Ländern können seit Montag, den 5. Mai, einige YouTube-Nutzer ein Premium-Abo für zwei Personen testen. Das bestätigt der Konzern gegenüber TechCrunch.

Nachdem dieses Jahr erst das günstige Premium Lite auch in Deutschland eingeführt wurde, würde ein Pärchen-Abo das Angebot weiter diversifizieren.

Das Pärchen-Modell dürfte indes einigen schon bekannt vorkommen – vom Konkurrenten Spotify.

YouTube-Premium-Abos im Überblick

In Deutschland kann YouTube Premium derzeit in vier verschiedenen Kategorien abgeschlossen werden:

Einzelabo (monatlich): 12,99 Euro bzw. Einzelabo (jährlich): 129,99 Euro

12,99 Euro bzw. 129,99 Euro Familienabo (monatlich): 23,99 Euro (für bis zu 6 Familienmitglieder im selben Haushalt)

23,99 Euro (für bis zu 6 Familienmitglieder im selben Haushalt) Studentenabo (monatlich): 7,49 Euro (erfordert den Nachweis des Studentenstatus)

7,49 Euro (erfordert den Nachweis des Studentenstatus) Premium Lite (monatlich): 5,99 Euro (bietet eingeschränkte Werbefreiheit)

Das Zwei-Personen-Abo würde sich preislich zwischen dem Einzel- und dem Familienabo ansiedeln.

So sieht das Premium-Abo aus

Das neue Abo wird derzeit in Indien, Frankreich, Taiwan und Hongkong getestet. Laut Mac4Ever kostet es in Frankreich 19,99 Euro. Ein Preis in dem Bereich wäre auch in Deutschland zu erwarten.

Voraussetzung zum Abschluss des Pärchen-Abos ist, dass beide Personen in einem Haushalt leben. Es würde sich also nicht nur für Paare, sondern auch Wohngemeinschaften, Alleinerziehende mit Kind oder Geschwister eignen.

Da sich das Abo noch in der Testphase befindet, kann noch nicht ganz sicher gesagt werden, welche Vorteile es bringen wird. Allerdings ist nach der Ankündigung davon auszugehen, dass es dieselben Funktionen eines Einzel- bzw. Familienabos enthalten wird, etwa:

werbefreies Ansehen von Videos

Hintergrundwiedergabe von Videos

Offline Downloads

Zugang zu YouTube Music Premium

Das Abo erinnert an Spotify

Was YouTube hier gerade einführt, hat Spotify 2019 genauso getestet und 2020 schließlich weltweit ausgerollt: Auf der Suche nach einer Position zwischen dem Einzel- und dem Familienabo führte der Konzern sein Pärchen-Abo Spotify Duo ein.

Die Abo-Kategorie scheint für Spotify ein Erfolg zu sein. Seit seiner Einführung existiert das Abo und der Konzern hat 2024 zum ersten Mal ein Geschäftsjahr im Plus abgeschlossen.

Spotify Duo bietet indes auch den Duo Mix , also eine besondere Playlist, die die Hörgewohnheiten beider Mitbewohner widerspiegelt. Ob YouTube etwas vergleichbares plant, ist nicht bekannt.

Was denkt ihr darüber? Wäre ein Zwei-Personen-Abo für YouTube interessant für euch? Welche zusätzlichen Funktionen würdet ihr euch wünschen? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrung in die Kommentare!