Squid Game: Staffel 3 soll mit ihren Spielen »die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele« erforschen

Der Frontmann liegt aktuell schon auf der Lauer und wartet nur darauf, uns wieder in seinen tödlichen Wettbewerb zu schicken. Denn am 27. Juni 2025 ist es endlich so weit: Squid Game 3 erscheint auf Netflix. Für das Serienfinale hat sich der Schöpfer ganz besonders fiese Spiele ausgedacht.

Tiefste Abgründe im wahrsten Sinne des Wortes

In einem Interview mit Entertainment Weekly macht uns Hwang Dong-hyuk allein schon mit seinen Worten Angst. Was er über die neuen Spiele enthüllt klingt zwar aufregend, aber gleichzeitig beunruhigend:

Im Fall von Staffel 3 wollte ich Spiele einführen, die wirklich die tiefsten Abgründe der menschlichen Natur zum Vorschein bringen, weil die Serie selbst ihren Höhepunkt erreicht.

Wenn wir also dachten, dass die ersten beiden Überlebenskämpfe schon das Schlimmste gezeigt haben, dann dürften wir uns laut dem Schöpfer getäuscht haben. Und an alle unter uns, die an Höhenangst leiden: Ihr müsst im großen Serienfinale besonders starke Nerven beweisen.

In Staffel 1 hatten wir viele Spiele wie Tauziehen, bei denen die Höhe und die damit verbundene Angst eine große Rolle spielten, aber in der zweiten Season fehlte uns dieses Element. Deshalb habe ich beschlossen, in Staffel 3 Spiele einzuführen, die den Leuten durch die schiere Höhe wirklich Angst einflößen.

Wir erinnern uns zurück: In der ersten Season sorgte nicht nur das Tauziehen für Schnappatmung, sondern auch das »Trittstein-Spiel« fand in schwindelerregenden Höhen statt.

Dabei gab es nebeneinander zwei Reihen von Glasplatten, und die Teilnehmer mussten den richtigen Weg zur anderen Seite finden. Jedoch waren einige Plattformen brüchig und kosteten zahlreiche Mitspieler das Leben.

Was wir bis jetzt zu Squid Game 3 wissen

Wie oben bereits erwähnt, erscheinen die letzten sechs Folgen auf einen Schlag am 27. Juni 2025 auf dem Streaming-Dienst Netflix. Gi-hun (Lee Jung-jae) und der Frontmann (Lee Byung-hun) kehren natürlich zurück.

Die verbliebenen Kandidaten aus der zweiten Season sind ebenfalls wieder mit von der Partie. Welche Teilnehmer genau überlebt haben, könnt ihr in der unteren Box nachlesen. Dort sind obendrein noch einige Hintergrundinfos zu den Figuren aufgelistet.

Worum geht’s? Gi-hun hat den Kampf gegen den Frontmann vorerst verloren und die Rebellion der Kandidaten wurde aufgelöst. Demnach werden die Spiele fortgesetzt, was wir in einem ersten Teaser sehen. Gi-hun wird jedoch bestimmt nicht einfach so aufgeben und weiterhin versuchen, den tödlichen Wettbewerb abzuschaffen.

Auch wenn die Erfolgsserie Squid Game mit Staffel 3 endet, sieht die Zukunft des Universums rosig aus. Demnach soll Regisseur David Fincher (Sieben, The Social Network) an einem Spin-Off arbeiten. Nähere Infos gibt es aktuell noch nicht. Mehr zu den kommenden Projekten erfahrt ihr in unserer Übersicht zur dritten Season oben in der Box.