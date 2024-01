»Ich hoffe, das kann man abschalten« - Neue Screenshots aus Stalker 2 lösen HUD-Debatte aus

Stalker 2 hat ein neues HUD bekommen - wie gefällt es euch?

Endlich gibt's mal wieder Neuigkeiten zu Stalker 2: Im Epic Games Store sind neue Gameplay-Bilderaufgetaucht. Eigentlich verraten die Bilder wenig Neues über das Spiel selbst, außer dass ein neues HUD (Head-up-Display) eingeführt wurde - doch das reicht schon, um die Community zu spalten.

Neues HUD sorgt für Diskussionen

Auch wenn es sich bei den Screenshots um alte Bilder handelt, die bereits im Januar 2023 erstmals veröffentlicht wurden, springt eine Sache ins Auge: Auf den Bildern ist ein überarbeitetes HUD zu sehen, das ihr hier sehen könnt:

Altes HUD Neues HUD

Besonders auffällig beim überarbeiteten HUD: Es gibt nun Indikatoren für Hunger, Schlaf und Überlastung in der unteren linken Ecke sowie eine ständig präsente Strahlungsanzeige. Zudem wurde der Kompass farbiger gestaltet:

Das Ziel der aktuellen Quest scheint in einem dunklen Orangeton gehalten

Wichtige Orte werden in Grün angezeigt

Feindindikatoren kommen in auffälligem Rot daher

Die Community ist in den sozialen Medien gespaltener Meinung: Auf der einen Seiten bekommt das HUD viel Lob, da es sauber und minimalistisch sei, wie der bekannte Twitch-Streamer Lirik kommentiert.

Andere Spieler sehen durch die neuen HUD-Elemente die Immersion gefährdet und wollen sie am liebsten gleich abschalten:

Ich hoffe, der Kompass kann versteckt werden, sonst sieht es aus wie eine Fallout-4-Mod

Es ist so, dass Spiele mit einem Kompass, auf dem das Ziel angegeben ist, die Spieler dazu bringen, weniger zu erforschen, sondern stattdessen eine Zielrichtung zu sehen und direkt dorthin zu gehen.

Ich hoffe, das Spiel ist auch ohne Kompass spielbar. Die meisten Spiele verlassen sich ganz darauf, dass der Spieler ständig den Kompass zur Hand hat, um zu navigieren, und machen sich nicht die Mühe, dir über NPCs, Questeinträge, Wegweiser usw. eine genaue Wegbeschreibung zu geben.

Wie ihr dazu steht, könnt ihr uns in unserer Umfrage mitteilen:

Wann erscheint Stalker 2? Aktuell ist Stalker 2 für das erste Quartal 2024 angekündigt. Die neuen Updates und Gerüchte deuten auf eine baldige Ankündigung beim Xbox Developer Direct Event am 18. Januar hin.

Allerdings hat Xbox bisher nur First-Party-Spiele für das Event bestätigt, nicht aber Stalker 2. Aufgrund der Tatsache, dass der Titel vom ersten Tag an im Xbox Game Pass verfügbar sein wird, hoffen einige Fans nun aber auf eine mögliche Shadow-Drop-Veröffentlichung - also dass Stalker 2 am Donnerstag ganz plötzlich einfach veröffentlicht wird.