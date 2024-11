Sehnlichst erwarteter Open-World-Shooter wirft seinen Steam-Schatten voraus

Kurz vor Release kann Stalker 2 bereits messbare Erfolge verzeichnen.

Nach gefühlten 80 Jahren Wartezeit und mehreren Verschiebungen erscheint am 20. November 2024 der Shooter-Nachfolger Stalker 2: Heart of Chornobyl. Als derzeit weltweit am vierthäufigsten gewünschter Steam-Titel laufen die Vorverkäufe auf Hochtouren, was den ukrainischen Entwicklern einen Platz in den Bestsellern der Woche beschert.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Schnell zu den Highlights:

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Mehrere Verschiebungen, seit 2022 auch durch den russischen Angriff auf die Ukraine und den Umzug von Entwickler GSC Game World ins tschechische Prag bedingt, gingen dem Release von Stalker 2 am 20. November 2024 voraus.

Jetzt scheint das Datum zu halten. Entsprechend liefen die Vorverkäufe des Singleplayer-Shooters in der vergangenen Woche auf Steam erfolgreich. Stalker 2 belegt damit den sechsten Rang der umsatzstärksten Produkte auf Valves Vertriebsplattform. Viele Vorschusslorbeeren zeugen von großer Hoffnung bei den Fans.

Ob die Hoffnung gedeiht oder von wilden Anomalien in Stücke gerissen wird, muss die Zeit zeigen. Peter hat bereits tief in sich geblickt und sich die bewegte Geschichte der Marke bewusst gemacht, was zu dieser lesenswerten Kolumne führt:

Geschichtsträchtige Marke Der Release von Stalker 2 wird alles, aber nicht gewöhnlich von Peter Bathge

Die kompletten Top 10 auf Steam

Auch erwähnenswert: Call of Duty taucht inzwischen in den Steam Top 10 sowohl als übergeordnete Plattform als auch als jüngster Release Black Ops 6 auf. Das liegt daran, dass Blops 6 auf Steam als DLC für Call of Duty gelistet und deshalb mit einem eigenen Shop-Posten aufgeführt wird, der entsprechend eigene Umsätze generiert.

