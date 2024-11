Große Diskussion um Stalker 2: Bei den Systemanforderungen hat eine wichtige Information zunächst gefehlt

Um den Einsatz von DLSS und Co. sollte es bei Systemanforderungen keine Fragezeichen geben. (Bild: stock.adobe.com - Konstantin)

In den letzten Tagen haben die Systemanforderungen von Stalker 2 vor allem durch den hohen Bedarf an Speicherplatz für Aufmerksamkeit gesorgt. Doch nun gibt es bei Reddit große Aufregung um ein ganz anderes Thema:

Der entscheidende Knackpunkt dabei ist, ob sich die am 12. November veröffentlichten Angaben auf das Spielen in nativer Auflösung oder mit Upscaling-Techniken wie DLSS beziehen.

Mittlerweile ist klar, dass Letzteres gilt. Doch in der Grafik aus der passenden News bei Steam wird das bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht so angegeben. Ihr seht sie hier:

In dieser Grafik ist keine Rede von Upscaling.

Anders ist das bei den in Textform genannten Systemvoraussetzungen, die sich ganz unten auf der offiziellen Steam-Seite von Stalker 2 befinden.

Dort wurde inzwischen der Hinweis ergänzt, dass für die minimalen Angaben TSR und vergleichbare Technologien zum Einsatz kamen und für die empfohlenen Systemvoraussetzungen TSR, DLSS, FSR und XeSS .

Was bedeutet Upscaling? Mit Techniken wie TSR (Unreal Engine) und DLSS (Nvidia) wird das Bild in einer niedrigeren Auflösung als eingestellt berechnet und anschließend in möglichst guter Qualität wieder auf die Zielauflösung hochskaliert.

Was bringt Upscaling? Je niedriger die Auflösung, desto höher die Bilder pro Sekunde (FPS), sofern sie nicht durch Faktoren wie etwa eine zu langsame CPU oder zu wenig (Video-)Speicher begrenzt werden. Upscaling dient also vor allem dazu, die FPS zu erhöhen.

Wie gut sieht Upscaling aus? Das variiert je nach Spiel, verwendeter Technik und Qualitätsstufe. Im besten Fall erhöht sich die Bildqualität damit sogar, zumindest in bestimmten Bereichen. Sie kann aber auch sichtbar schlechter ausfallen. Ebenso sind Fälle mit nur geringen Unterschieden zwischen dem nativen und dem hochskalierten Bild möglich.