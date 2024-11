Der Preload von Stalker 2 ist gestartet und so groß, dass Leute freudig Platz auf ihrer SSD schaffen

Uff, 150 Gigabyte! Da darf man auch schon mal in Schweiß ausbrechen …

Über wie viel freien Speicherplatz verfügt eure heimische SSD gerade? Schaut mal lieber nach, bevor ihr den Preload von Stalker 2 startet. Denn der Tschernobyl-Shooter ist in jeder Hinsicht groß. Das gilt nicht nur für die bildhübsche Open World der Zone, sondern auch für den Download der Spieldateien.

150 GB müssen durch eure Leitungen tröpfeln. Also gefühlt etwa eine halbe Call-of-Duty-Kampagne. Das ist eine Menge Holz und wer von euch noch nicht über eine halbwegs schnelle Internetleitung verfügt (was in etwa auf halb Deutschland zutrifft), dürfte beim Blick auf den Downloadbalken in Tränen ausbrechen.

Auch auf Reddit herrscht Aufregung

Keine Sorge, mit solchen Gefühlsausbrüchen seid ihr aber nicht alleine. Auch auf Reddit sorgt das üppige Datenkleid von Stalker 2 für jede Menge Gesprächsstoff.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Thread-Ersteller ilove60sstuff freut sich ungemein darüber, dass der Preload endlich gestartet ist. Die Reaktionen der anderen Redditoren fallen ebenfalls ungemein positiv aus und sprühen nur so vor Vorfreude nach 15 langen Jahren des Wartens.

Wir lassen einfach mal ein paar der Antworten für sich sprechen:

Fuuuuuu…. Ich werde eine Menge Spiele verschieben und deinstallieren müssen, um das Spiel unterzubringen.

Wenn ich eine solche Installationsgröße für einen CoD-Teil sehe, bin ich irritiert, aber das hier ist Stalker 2, meine Damen und Herren, ich akzeptiere diese Installationsgröße gerne!

Für jemanden wie mich, der die 500 GB Xbox Series S besitzt, ist das ein ziemlich großer Brocken meiner SSD, der wegbricht, aber ich denke, das ist es wert.

146 Gigs? Das ist ein kräftiges Kerlchen.

Ich hoffe, dass mich auch die Grafik bei einer solchen Downloadgröße umhaut.

Sieht so aus, als müsste ich etwas Platz schaffen, lol.

Tut mir leid, aber 146 GIGABYTE? Zur Hölle, mein Computer wird explodieren (ich hole es mir trotzdem)

146 GB?! Heilige Sch…. Wird das Spiel mit einem echten Artefakt geliefert? 36:53 Aus diesen drei Stunden muss Stalker 2 jetzt 100 machen Autoplay

Ein paar Tage bleiben euch ja noch, um den Preload von Stalker 2 anzuwerfen. Auf der Xbox dürft ihr bereits seit einigen Stunden zum Leidwesen eurer Nachbarn die Bandbreite für euch beanspruchen. Auf dem PC dürfte es bei Steam und in der Game-Pass-App ebenfalls nur noch eine Frage der Zeit sein. Wahrscheinlich könnt ihr bereits loslegen, wenn ihr diese Zeilen lest.