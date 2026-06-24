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Star Trek als Pen&Paper-Rollenspiel: Bald gibt es die neue Edition auf Deutsch und die aktuelle ist gerade super günstig

Der Uhrwerk Verlag holt per Crowdfunding die 2. Edition von Star Trek Adventures nach Deutschland.

Profilbild von Daniel Hartmann

Daniel Hartmann
24.06.2026 | 16:02 Uhr

Star Trek Adventures lässt euch als Sternenflottenoffizier, Ferengi-Händler und klingonischen Krieger Abneuter erleben. Bildquelle: Modiphius Star Trek Adventures lässt euch als Sternenflottenoffizier, Ferengi-Händler und klingonischen Krieger Abneuter erleben. Bildquelle: Modiphius

Pen&Paper-Rollenspiele decken so ziemlich jedes Genre ab, beim Thema Sci-Fi darf natürlich auch Star Trek nicht fehlen. Das Regelwerk dazu nennt sich Star Trek Adventures und ist mittlerweile in der 2. Edition verfügbar. Damit auch deutsche Spieler mutig dorthin vordringen können, wo noch niemand zuvor gewesen ist, startete der Uhrwerk Verlag eine Crowdfunding-Kampagne - und das mit Erfolg.

Star Trek Adventures: 2. Edition kommt nach Deutschland

Auf der Plattform Game On Tabletop läuft noch bis zum 20. Juli 2026 die Kampagne für die deutsche Version der 2. Edition von Star Trek Adventures. Das Finanzierungsziel von 10.000 Euro wurde allerdings bereits um über 8.000 Euro überschritten.

Weitere Spenden ermöglichen die Erfüllung von Bonuszielen, die in Form von zwei zusätzlichen Kurzmissionen, einem Lesezeichen für das Grundregelwerk und einem technischen Handbuch daherkommen.

Die Spendenstufen liegen zwischen 1 und 235 Euro. Gegen Aufpreis können PDFs oder auch gebundene Versionen des Einsteigersets, Spielleitersets, des Grundregelwerks und mehr dazugebucht werden.

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Die 2. Edition vereinfacht das vorhandene Regelwerk des Vorgängers und nimmt Änderungen und Anpassungen anhand von Spielerfeedback vor.

Ihr könnt euch über den Uhrwerk Verlag das Schnellstarter-Set des 2. Edition (auf Deutsch) kostenlos herunterladen und euch mit den Änderungen vertraut machen oder einen ersten Blick auf das Star-Trek-Pen&Paper werfen.

Aktuell gibt es noch keine Angaben dazu, wann die Bücher und PDFs zur 2. Edition von Star Trek Adventure in den Handel kommen sollen.

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Sale zur 1. Edition

Aktuell sind im Shop des Uhrwerk Verlags die meisten PDFs und Bücher zur 1. Edition um bis zu 50 Prozent reduziert. Beachtet die möglichen Versandkosten.

Beide Editionen sollen vollständig kompatibel sein, sodass ihr auch Kampagnen aus der 1. Edition mit dem aktualisierten Regelwerk spielen könnt. Neben den klassischen Filmen und Serien deckt die 2. Edition übrigens auch neuere Produktionen wie Strange New Worlds oder Prodigy ab.

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