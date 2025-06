Star Trek: Der originale Captain Kirk kehrt nach 31 Jahren von den Toten zurück, nur um die Sternenflotte brennen zu sehen

Weder Film noch Serie: Kirks Rückkehr in Star Trek wird in Papierform stattfinden. (Quelle: Paramount/IDW Publishing)

Erst letztens reagierten Star-Trek-Fans ablehnend auf eine Rückkehr von William Shatner als Captain Kirk. Doch jetzt wird die Legende als Comic wiederbelebt: Nach 31 Jahren Abwesenheit feiert James T. Krik in »The Last Starship« von IDW Publishing ein Comeback.

Seine Rückkehr findet in einer der chaotischsten und am wenigsten erforschten Epochen des Star-Trek-Universums statt, die erstmals in der Streaming-Serie Discovery vorgestellt wurde: »The Burn«.

Eine Galaxie im Chaos

Bei The Burn explodierten alle aktiven Warp-Kerne in der gesamten Galaxie auf einmal, nachdem das für ihren Betrieb nötige Dilithium plötzlich versagte. Millionen von Lebewesen starben, und die Föderation, wie wir sie kannten, hörte praktisch auf zu existieren.

Anscheinend soll nun einer ihrer größten Helden die Föderation und die ihr unterstehende Sternenflotte aus der Krise führen. Zu den genauen Umständen seiner Wiederbelebung äußern sich die Herausgeber des Comics bislang nicht.

Viele kaputte Schiffe und ein wiedererweckter Kirk: Das wird The Last Airship.

Band 1 von The Last Starship erscheint am 24. September 2025. Darin taucht Kirk nach seinem heldenhaften Tod im 1994 veröffentlichten Film »Star Trek: Generations« wieder auf und bekommt direkt ein neues Raumschiff und eine Crew spendiert. Die Ereignisse spielen im 31. Jahrhundert, lange Zeit nach Kirks ursprünglicher Mission in »The Original Series« im 23. Jahrhundert.

In der Zwischenzeit wurde Kirk von mehreren Schauspielern dargestellt, William Shatner eiferten Chris Pine im Reboot und aktuell Paul Wesley beim Prequel »Strange New Worlds« nach. Was aus dem originalen Kirk geworden ist, das hat Star Trek bis jetzt aber nie klargestellt - außer in einer Szene der dritten Staffel von »Picard«, nach der Kirks Körper sich zu dieser Zeit in Stase befindet.