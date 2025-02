»Bitte nicht«: William Shatner will mit 93 Jahren zu Star Trek zurückkehren, aber viele Fans sind nicht interessiert

In Star Trek Generations spielte William Shatner Captain Kirk zum bisher letzten Mal. Bildquelle: Paramount

William Shatner teasert ein neues Projekt an, das seinen Charakter zurückbringen könnte. Und das obwohl seine Version von Captain James T. Kirk bereits in Star Trek Generations das Zeitliche gesegnet hat.

Seine Leiche befindet sich laut Staffel 3 der Serie Star Trek: Picard sogar in der streng geheimen Einrichtung Daystrom-Station von Sektion 31.

Bereits zuvor wurde der 93-jährige Schauspieler etliche Male nach einer Rückkehr ins Star-Trek-Universum gefragt. In mehr als drei Jahrzehnten ist dieses Comeback jedoch nie zustande gekommen. Das könnte sich jetzt ändern.

Eine neue Serie mit William Shatner?

Auf einem Fan-Event in Vancouver gibt Shatner preis, dass er sich derzeit in Gesprächen mit dem Autor einer Star-Trek-Serie für Paramount Plus befindet (via The Direct).

Ich bin schon so oft gebeten worden, als Kirk zurückzukommen. Wenn Kirk wiederkommen soll, muss es etwas bedeuten. Es muss die richtige Serie sein. Aber dieser Autor hat mich so beeindruckt, dass ich sagte, lass uns reden, wenn ich in Vancouver fertig bin. Ich warte also auf ein Angebot für die Show, es sollte am Montag oder Dienstag kommen.

Wir wissen also, dass es um eine Serie geht. Aktuell kommen dafür zwei aktive Projekte in Frage: Strange New Worlds und Starfleet Academy. Es könnte aber auch möglich sein, dass es sich dabei um eine völlig neue Show handelt (die vielleicht sogar extra für Shatner konzipiert wird).

In Strange New Worlds gibt es bereits einen Captain Kirk, der von The-Vampire-Diaries-Star Paul Wesley verkörpert wird. Die Show spielt im Jahr 2259 (»Prime-Zeitlinie«), nur wenige Monate nach der Handlung von Star Trek: Discovery Staffel 1 und 2. Demnach müsste Kirk 26 Jahre alt sein.

2:49 Star Trek: Der Cast von Strange New Worlds bereitet euch im Video auf Staffel 2 vor

Autoplay

Mithilfe von Paralleluniversen und verschiedenen Zeitlinien ist mittlerweile einiges möglich und ein Auftreten von Shatner nicht ausgeschlossen.

Staffel 3 startet jedoch bereits dieses Jahr, eine Rückkehr von Shatner könnte aber in der bereits bestätigten vierten Season passieren.

Die Dreharbeiten von Starfleet Academy sind bereits abgeschlossen und eine zweite Staffel ist auch schon geplant. Demnach wäre ein Auftreten von Shatner in dieser Serie ebenfalls möglich.

Was sagt die Star-Trek-Community?

Viele Fans sind vom eventuellen Comeback von William Shatner alles andere als begeistert. Auf Reddit sprechen sie ihre Zweifel aus.

Hier sind ein paar Beispiele der Fan-Reaktionen:

»Er war schon zu alt für die Rolle in Star Trek Generations, vor 30 Jahren... Er sollte es lieber wie [Jonathan] Frakes machen und stattdessen Regie führen.« - User HonoraryGoat

»Ich verstehe einfach nicht, warum der Schauspieler oder die Figur zu diesem Zeitpunkt noch gebraucht werden.« - User Recon_Figure

»Ich habe es so satt, dass Urgroßväter Action-Helden spielen.« - User Turbulent-Pea-8826

»Dieser Zug ist abgefahren...«- User garyvdh

»[...] Ich habe kein Interesse daran, einen über 90 Jahre alten Kirk zu sehen oder zu beobachten, wie sie seinen Tod wegschreiben.« - User Saint–Jiub

Zum aktuellen Zeitpunkt können wir jedoch nur abwarten, einen heißen Earl Grey trinken und die klingonische Delikatesse Gagh verspeisen (oder wir belassen es lieber beim Tee).

Falls ihr einen kleinen Überblick über kommende Star-Trek-Projekte braucht, findet ihr dazu etwas im obigen Kasten.

Die viel wichtigere Frage ist jedoch: Was haltet ihr von William Shatners Rückkehr? Würdet ihr ihn gerne noch einmal im Star-Trek-Universum sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!