Unter den Streitkräften der Vereinigten Staaten von Amerika scheinen sich Trekkies zu verstecken. Zumindest erinnert das Logo der erst im Dezember gegründeten United States Space Force (USSF) stark an das des Sternenflotten-Kommandos der Vereinigten Föderation der Planeten aus Star Trek.

Via Twitter stellte US-Präsident Donald Trump das Siegel unlängst der Öffentlichkeit vor und stößt seither auf Kritik: Fans und Schauspieler von Star Trek sind nicht begeistert.

Was sagen die Kritiker?

Viele taten recht schnell ihren Unmut kund und warfen Trump vor, das Sternenflotten-Logo »geklaut« zu haben - so zum Beispiel Sarah Beattie @nachosarah. Sonador@Dreamer geht einen Schritt weiter und hofft, dass der US-Präsident wegen Urheberrechtsverletzung verklagt wird.

Schauspieler Robert Picardo, der den »Doktor« in Star Trek: Voyager mimte, stellt die Plagiatsvorwürfe in einen moralischen Kontext.

I thought it was China that didn’t protect intellectual property rights. pic.twitter.com/AQAZ7YD7b0 — Robert Picardo (@RobertPicardo) January 24, 2020

George Takei, der Lieutenant Hikaru Sulu aus Raumschiff Enterprise verkörperte, äußerte sich ebenfalls. In seinem Tweet heißt es »Is nothing sacred?«, zu deutsch »Ist denn nichts mehr heilig?«. Außerdem müssten seiner Meinung nach Lizenzzahlungen geleistet werden.

Wurde das Logo wirklich gestohlen?

Die gravierenden Ähnlichkeiten zwischen dem Logo der Sternenflotte und dem der USSF sind nicht von der Hand zu weisen. Beide bestehen aus einem Delta in der Mitte, das mit einem Kreis beziehungsweise einer stilisierten Erde hinterlegt ist. Dazu werden beide von einem angedeuteten Orbital eingefasst und von einem Schriftzug umrandet.

Ein Sprecher der USSF widerspricht den Plagiatsvorwürfen jedoch und betont (via MSN), dass das Delta-Symbol bereits lange vor der Erfindung von Star Trek von der US Air Force verwendet worden war. Damit bezieht er sich auf die 7th Space Operations Squadron, die schon 1942 gegründet wurde.

Star Trek debuted in 1966.

USAF Space Command and emblem est 1982.

USAF 7th Space Ops Squadron (activated in 1942) emblem adopted in 1994.

USAF Space Force new emblem 2020.



How am I doin? Anyone else wanna weigh in?@SpaceForceDoD @StarTrek @USAFacts pic.twitter.com/qwgOcgHveh — Teresa Yanaros (@divinefrequency) January 25, 2020

Hat also am Ende Star Trek respektive Serienschöpfer Gene Roddenberry gar von den US Luftstreitkräften geklaut? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!