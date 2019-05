Ende des Jahres geht die neue Star-Wars-Trilogie mit Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers zu Ende. Regisseur J.J. Abrams schließt damit die Skywalker-Saga von George Lucas ab. Dementsprechend groß sind die Erwartungen der Fans an das neue Krieg-der-Sterne-Abenteuer.

Das US-Magazin Vanity Fair widmet dem neuen Star-Wars-Film eine umfangreiche Cover-Story und veröffentlicht zahlreiche Bilder vom Film-Set, die von der renommiertenFotografin Annie Leibovitz exklusiv für das Magazin geschossen wurden.

Rey (Daisy Ridley), Chewbacca, C-3PO, and Finn, prepare for a scene in Jordan's Wadi Rum desert.





Neue Charaktere und Planeten

Auf den neuen Bildern sind unsere Helden Rey, Finn, Poe, Luke Skywalker, Chewie und die Droiden C-3PO, BB-8 und R2-D2 bei den Dreharbeiten in der Wüste zu sehen. Laut den Bildunterschriften handelt es sich dabei um den neuen Planeten Pasaana am Rande der Galaxie, Heimat der Aki-Aki. Gedreht wurde in Jordanien Wadi Rum.

Auch dürfen wir einen ersten Blick auf Neuzugang Keri Russell als maskierte Schurkin Zorri Bliss werfen, die sich auf einem anderen neuen Planeten befindet: dem verschneiten Kijimi. Darüber hinaus sehen wir Finn auf einem Pferde-ähnlichen Wesen namens Orbaks reitend, an der Seite von Neuzugang Naomi Ackie als Jannah. Und einen vielversprechenden Lichtschwertkampf zwischen Kylo Ren und Rey gibt es ebenfalls zu sehen.

Die Knights of Ren haben ihren ersten Auftritt

Die neuen Bilder bestätigen einmal mehr das erneute Auftreten der Ritter von Ren in der Trilogie. Natürlich dürfen Kylo Ren und weitere Gegenspielern der Ersten Order wie General Hux (Domhnall Gleeson) und Richard E. Grant als Allegiant General Pryde nicht fehlen. Inzwischen wurde bestätigt, dass sie keinesfalls Vater und Sohn darstellen werden.

Besonders die einzigartige Verbindung zwischen Kylo Ren, den auf die dunkle Seite der Macht gewechselten Sohn von Leia und Han Solo, und der Heldin Rey stehen im Vordergrund der Geschichte. Gerüchten nach könnte auch endlich die wahre Herkunft von Rey im Film aufgelöst werden – im Gegensatz zu der, die Rian Johnson in Episode 8 - Die letzten Jedi eröffnete.

Director J.J. Abrams rehearses a scene with the Knights of Ren on the set of The Rise of Skywalker.





Die Skywalker-Saga geht zu Ende

Zusätzlich steht das Schicksal von Luke Skywalker im Mittelpunkt der Geschichte, jedoch ist er nicht der einzige Skywalker, auf dem sich der Filmtitel bezieht. Auch seine Schwester Leia Organa soll einen würdigen Abschluss erhalten, bekräftigte Regisseur J.J. Abrams im Artikel noch einmal.

Nach dem überraschenden Tod der Schauspielerin Carrie Fisher kurz nach der Fertigstellung von Episode 8, greift Abrams für Leias Auftritt auf nicht verwendetes Filmmaterial aus Episode 7: das Erwachen der Macht zurück. Ursprünglich sollte die Prinzessin von Alderaan im dritten Film ihren großen Auftritt haben, doch nun versucht man auf diese Weise ihre Story würdevoll zu Ende zu bringen.

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers kommt am 19. Dezember in die deutschen Kinos.