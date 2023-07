Star Wars: Fick das Imperium! - Rührende Szene sollte ursprünglich ganz anders enden

Falls ihr Andor nicht geschaut habt, dann lest diesen Artikel nicht.

Star Wars hat ja ein paar goldene Regeln, die kaum jemand mitbekommt. Zum Beispiel dauerte es 40 Jahre, bis überhaupt mal ein menschlicher Charakter mit Brille auftrat, weil Brillen laut George Lucas nicht märchenhaft genug seien. Der Krieg der Sterne sollte sich ganz bewusst nach einer fernen Welt anfühlen und eben nicht wie unsere eigene Realität ... mit Lichtschwertern. Deshalb haben auch unsere Schimpfwörter in der weit, weit entfernten Galaxis keinen Platz und räumen die Stellung für Dialogperlen wie I dont' like sand .

Mittlerweile haben sich dank The Mandalorian genuine Star-Wars-Schimpfwörter wie Dank Farrik etabliert, doch dass jemand im Krieg der Sterne mal Scheiße sagt, ist nach wie vor undenkbar. Dabei wäre es beinahe dazu gekommen! In einer rührenden Szene wäre es beinahe zur berühmt berüchtigten F-Bomb gekommen.

Und weil wir das jetzt spoilern müssen, gibt's hier eine dicke, fette Warnung. Falls ihr Andor noch nicht gesehen habt, dann schaltet jetzt aus oder klickt auf diese Umfrage zu den besten Hunden in Videospielen. Hunde sind super.

Klar soweit?

Ab hier kommen jetzt Spoiler.

Letzte Warnung!

Fick das Imperium

Am Ende der ersten Andor-Staffel hält Andors Ziehmutter Maarva eine rührende Rede, die sie kurz vor ihrem Tod aufgezeichnet hat. Darin spricht sie offen und vor versammeltem Publikum über die Bedrohung des Imperiums, über die Notwendigkeit einer Rebellion, die Rede schaukelt sich emotional immer weiter hoch und endet mit einem triumphalen Fight the Empire!

Nur sollte es ursprünglich Fuck the Empire heißen, verriet Co-Star Denise Gough (imperiale Agentin Dedra Meero) Ende 2022 in einem Interview mit Empire.

Fiona Shaws Stimme [Schauspielerin von Maarva, Anm. d. Red.] beherrschte die Szene. Aber am Ende sagte sie nicht 'Bekämpft das Imperium', sie sagte: 'Fick das Imperium!' Das hat uns alle ziemlich in Aufregung versetzt, aber uns wurde nicht gestattet, den ursprünglichen Take drin zu lassen. Denise Gough im Interview mit Empire

Das wäre sie also gewesen, die erste F-Bomb im Star-Wars-Universum. Wollten wir euch nur mal als kleine Trivia-Kuriosität mit auf den Weg geben. Wie steht ihr zu der Änderung? Hättet ihr die ursprüngliche Version besser gefunden? Oder gehören solche Schimpfwörter in euren Augen einfach nicht ins Star-Wars-Universum? Und haltet ihr Neuschöpfungen wie Dank Farrik für einen sinnvollen Ersatz? Schreibt es uns gern in die Kommentare. Aber bitte ohne Schimpfwörter.