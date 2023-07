Die neuen Systemanforderungen für Starfield haben gleich mehrere Haken, die wir aus der Welt schaffen

Vor wenigen Wochen ging ein Raunen durch den virtuellen Weltraum: Zum kommenden Starfield-Epos von Bethesda Entertainment kündigte CPU- und GPU-Hersteller AMD eine exklusive Partnerschaft zum Spiel an.

So habe das Unternehmen eng mit den Entwicklern zusammengearbeitet, um Starfield für Ryzen-Prozessoren und Radeon-Grafikkarten zu optimieren; spezifisch wurde hierbei das KI-Upscaling mithilfe von FSR 2 genannt.

Hieran entzündete sich in den vergangenen Tagen eine Diskussion, denn AMD sah sich kurz vor der Bekanntgabe der Partnerschaft mit Vorwürfen konfrontiert, dass die Nvidia-Alternative DLSS bewusst in AMD-gesponsorten Spielen blockiert wird.

Der Hersteller selbst lässt sich davon aber kaum beirren und bringt nun neue Details zu den Systemanforderungen von Starfield.

Heroisch, episch und legendär: Das sind die AMD-empfohlenen Specs für Starfield

Selbstredend werden hier sowohl für die CPU als auch für die GPU ausschließlich AMD-Komponenten aufgelistet - schließlich will man ja auch einen Nutzen aus dem Exklusiv-Deal ziehen.

Die vorgeschlagenen Spezifikationen lesen sich wie folgt:

Heroisch (1.080p) Episch (1.440p) Legendär (4K) CPU Ryzen 5 7600 Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7800X3D GPU Radeon RX 7600 Radeon RX 6800 Radeon RX 7900 XT Mainboard AMD A620 AMD B650 AMD X670 Die Starfield-Systemanforderungen - laut AMD.

Kurioserweise unterscheiden sich die Systemanforderungen von den bisher bekannten Daten, die auf der Steam-Webseite zu finden waren.

Hier wird als Mindestkonfiguration auf AMD-Seiten auf einen Ryzen 5 2600x sowie eine RX 5700 hingewiesen, was ebenfalls für 1.080p-Auflösung reichen sollte - wenn auch in niedrigen Detailstufen.

Ähnlich sieht es auch bei den empfohlenen Systemanforderungen aus, die sich AMD-seitig einen Ryzen 5 3600x sowie eine RX 6800 XT als Grafikkarte wünschen.

In beiden Fällen ist also auch eine ältere CPU- und GPU-Generation möglich, was wiederum den Eindruck erweckt, dass AMD mit der aktuellen Präsentationsfolie eher Marketingzwecke denn einen idealen Informationsfluss beabsichtigt.

Ebenfalls kritisch zu beäugen ist die Auflistung eines empfohlenen Mainboards: Dass für 4K-Auflösung in Starfield nur eine X670-Platine infrage kommt, ist von technischer Seite aus als bestenfalls fragwürdig zu betrachten - oder schlimmstenfalls irreführende Werbung.

Auch verzichtet AMD auf Angaben zum benötigten Arbeitsspeicher und Speicherplatz. Hier wäre zumindest eine einfache Erwähnung der geforderten 16 GB RAM sowie 125 GB internem Speicher wünschenswert gewesen - aber AMD vertreibt ja auch keinen Speicher.

Und was ist mit Nvidia und Intel?

Nun sollte es nicht verwundern, dass die Konkurrenz rund um Intel und Nvidia in der Tabelle von AMD fehlt, schließlich ist die Starfield-Partnerschaft mit AMD exklusiv.

Der Vollständigkeit halber - und um eine ungefähre Orientierung zu liefern - haben wir dieselbe Tabelle mit den jeweiligen Äquivalenten ergänzt.

Auf eine Mainboardvorgabe verzichten wir allerdings - wie schon zu den AMD-exklusiven Specs geschrieben, macht eine explizite Vorgabe in Bezug auf optimale Framerates schlicht keinen Sinn.

Heroisch (1.080p) Episch (1.440p) Legendär (4K) CPU Core i5-12600K Core i7-12700K Core i7-13700K GPU RTX 4060 Ti 8 GB RTX 2080 Ti RTX 3080 Ti/RTX 4070 Die entsprechenden Intel- und Nvidia-Äquivalente zu AMDs Tabelle.

AMD hat schon die ersten Bundles mit Starfield bereit

Passend zur Veröffentlichung der exklusiven Systemanforderungen hat AMD auch das bereits angekündigte Starfield-Bundle näher präsentiert.

Hierbei handelt es sich um die klassische Kaufe eine CPU/GPU, erhalte das Spiel gratis -Aktion, die bei teilnehmenden Händlern durchgeführt wird. Seltsam mutet die Entscheidung an, hierbei auf Amazon zu verzichten - dabei wäre der derzeit laufende Prime Day prädestiniert für solche Angebote.

Zu den für die Aktion freigegebenen Prozessoren zählen ausschließlich die aktuelle Ryzen-7000-Reihe. Je nach Modell können Käufer hier wahlweise einen Code zur Standard- oder Premium-Edition von Starfield erhalten.

Ähnlich sieht es bei den Grafikkarten aus; hier umfasst das AMD-Bundle allerdings sowohl die aktuelle RX-7000- als auch die vergangene RX-6000-Generation. Grundsätzlich ist die Premium-Version ebenfalls den höherwertigeren Modellen vorbehalten, während für die Einsteiger-GPUs immerhin die Standard-Edition bleibt.

Auch Komplett-PCs, die mit AMD Ryzen und Radeon ausgestattet sind, dürfen von der Starfield-Aktion profitieren. In allen Fällen gilt ein Teilnahmezeitraum vom 11. Juli bis zum 30. September 2023.

Die für den Erhalt des Codes notwendige Registrierung soll indes bis zum 28. Oktober möglich sein.

Was haltet ihr von den AMD-Systemanforderungen für Starfield? Ist das AMD-Starfield-Bundle ein Grund für euch, umzusteigen oder bleibt ihr bei Intel und Nvidia? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!