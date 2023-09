Starfield: Ja, ihr könnt das FOV ändern - und es ist kinderleicht

Für mehr Durchblick in Starfield müsst ihr nicht zum Optiker rennen - wir helfen euch!

Vor allem auf dem PC ist es ein Dauerthema unter erfahrenen Zockern: das FoV, ausgeschrieben das Field of View . Wie der Name verrät, beschreibt es die Größe des Sichtfelds. Je höher der Wert, desto mehr könnt ihr auf dem Bildschirm von der Spielwelt sehen - aber desto größer wird auch der sogenannte Fischaugeneffekt.

Auch in Starfield beschäftigt das Thema FoV viele Fans. Denn in den Grafikeinstellungen des Spiels fehlt von einem Regler zum freien Einstellen des Sichtfelds jede Spur. Die große Frage lautete daher: Kann man das FoV in Starfield überhaupt verändern?

Ja, das geht - und sogar sehr einfach! Wir erklären euch in gewürzter Kürze, wie ihr das FoV an eure Vorlieben anpasst.

So ändert ihr das FoV in Starfield

Das Einstellen des Field of Views dauert nur ein paar Sekunden. Der einzige Haken: Um es zu ändern, müsst ihr immer wieder Starfield beenden und anschließend neu starten. Aber gut, das dürfte zu verschmerzen sein.

Navigiert zu eurem Speicherordner von Starfield, standardmäßig zu finden unter C:\Users\euerUsername\Documents\My Games\Starfield Erstellt in dem Ordner eine Textdatei, öffnet sie mit dem Windows Texteditor, kopiert folgenden Text und fügt ihn in das Dokument ein (fFP steht für die Ego-Perspektive, fTP für die Third-Person-Ansicht):

[Camera]

fFPWorldFOV=100.0000

fTPWorldFOV=100.0000

Klickt auf Speichern und gebt den Namen StarfieldCustom.ini ein - Wichtig: Bevor ihr abspeichert, müsst ihr beim Dateityp von Textdokumente auf Alle Dateien umstellen. Speichert das Textdokument ab und startet Starfield, um das neue Sichtfeld auszuprobieren. Wenn euch der Fischaugeneffekt zu groß ist, könnt ihr die Werte nach unten korrigieren - oder nach oben, wenn euch das FoV noch immer nicht groß genug ist.

Wenn euch das eigenhändische Anlegen und Befüllen der Textdatei zu kompliziert oder zu viel Arbeit ist, könnt ihr euch bei Nexusmods eine vorbereitete StarfieldCustom.ini herunterladen.

Nicht zufrieden mit dem Ergebnis? Wollt ihr zum Standard-FoV von Starfield zurückkehren, könnt ihr die StarfieldCustom.ini einfach löschen.

