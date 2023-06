Starfield: »60 FPS wären ein Rückschlag« - Ausgerechnet ein Sony-Entwickler verteidigt Limit auf Xbox

Xbox-Exklusivtitel Starfield bekommt nach Kritik ausgerechnet Rückendeckung von der Konkurrenz.

Im Rahmen des Xbox- und Bethesda-Showcases haben wir eine ganze Menge neuer Informationen zum Sci-fi-Rollenspiel Starfield erhalten. Vieles davon wurde von der Community positiv aufgenommen und hat etwa dafür gesorgt, dass jetzt selbst Kollege und Weltraum-Verschmäher Fabiano Vorfreude verspürt.

Was bei den Fans indes weniger gut ankam: Die Xbox-Version des Open-World-Titels soll auf eine maximale Framerate von 30 FPS begrenzt sein. Die Diskussionen folgten auf dem Fuß: Ist das nicht mehr zeitgemäß? Sind die Entwickler ohne Optimierungswillen? Ein erster Hinweis auf weitere Probleme?

Dass die Begrenzung auf 30 FPS auch etwas Positives haben könnte, wird jetzt von unerwarteter Seite als Argument angeführt. Denn auf Twitter nimmt ein Sony-Entwickler die Entscheidung, das Xbox-exklusive Rollenspiel nicht mit 60 FPS auf Konsole anzubieten, in Schutz.

Für die Entscheidung Bethesdas spricht sich Dannie Carlone aus. Er ist Environment Artist bei Sony Santa Monica, den Machern von God of War: Ragnarök.

Laut seines Beitrags müsse man sich als Spieler keine Sorgen um Starfield machen. Die Begrenzung der Framerate sei eine bewusste Entscheidung der Entwickler bei Bethesda. Gleichzeitig müsse man die Entscheidung aber auch nicht gutheißen:

Game dev here, big fan btw. Wanted to clarify It's not a sign of an unfinished game. It's a choice. 60fps on this scale would be a large hit to the visual fidelity. My guess is they want to go for a seamless look and less pop in . And of course your right to dislike the choice.