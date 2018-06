Start der Cebit 2018 - Technik-Messe soll jünger und offener sein

Als die Cebit Mitte der 1980er-Jahre in Hannover gegründet wurde, wurde aus der Messe schnell eine Art Mekka der Technik-Interessierten und zog darüber hinaus auch sehr viele private Besucher an. Doch im Laufe der Jahre verwandelte sich die Cebit in eine Veranstaltung, bei der Privatleute nicht mehr gern gesehen wurden.

Das sorgte auch dafür, dass die Begeisterung für die fast reine Business-Messe geringer wurde - und damit auch die Bedeutung der Veranstaltung für die Öffentlichkeit.

SXSW als Vorbild für die Cebit

Die Cebit 2018 soll laut der Deutschen Messe AG einiges ändern und damit auch wieder ein jüngeres Publikum ansprechen. Als Vorbild dient beispielsweise die South by Southwest (SXSW), ein Festival, das in Texas stattfindet und eine breite Öffentlichkeit anspricht.

Daher gibt es dieses Jahr auf der Messe in Hannover auch viele Events, die nicht mehr in Hallen, sondern im Freien stattfinden. Dort stehen mehr als 200 Stände mit Street-Food-Anbietern und anderen Unternehmen.

Es gibt Bühnen, die tagsüber für Talkrunden und abends für Konzerte genutzt werden und in den etwas höheren Eintrittspreisen sind nun fast 500 Vorträge inklusive, die sonst gesondert bezahlt werden mussten.

Die Messe will laut NDR auch die Unterscheidung zwischen Fachbesuchern und Privatleuten beenden, denn gerade junge Menschen seien besonders an den Entwicklungen im digitalen Bereich interessiert - und außerdem auch die Fachleute der Zukunft.

Abendticket und offen bis 23 Uhr

Für mehr Besucher sollen auch ein günstigeres Abendticket und die Möglichkeit, bis 23 Uhr auf dem Gelände zu bleiben, sorgen. Ob das neue Konzept die Cebit wiederbeleben kann, wird sich ab heute zeigen.

Mit 2.500 bis 2.800 Ausstellern aus 70 Ländern ist die Messe kleiner als zuletzt, doch durch die Nutzung von Freiflächen und vielen Veranstaltungen wird tatsächlich mehr Fläche als bisher belegt.