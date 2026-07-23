Kurz vor GTA 6 entbrennt zwischen den zwei größten GTA-Wikis plötzlich ein erbitterter Krieg - was ist da los?

Auf gta.wiki dokumentieren ehemalige Fandom-Autoren inzwischen in Eigenregie jedes Update zur GTA-Reihe.

Wenn bei einem der größten Gaming-Releases der Geschichte Abermillionen Spieler nach Guides, Fahrzeug-Details und Missions-Tipps suchen, steht für Wiki-Betreiber extrem viel auf dem Spiel. Wer die Hoheit über das Wissen der Fans besitzt, sichert sich gewaltigen Traffic.

Kurz vor GTA 6 ist hinter den Kulissen der GTA-Community deshalb ein handfester Streit entbrannt – ausgelöst durch ein Update für GTA Online.

Warum es plötzlich zwei GTA-Wikis gibt

Jahrelang war gta.fandom.com die zentrale Anlaufstelle für alles, was ihr über Grand Theft Auto wissen wolltet. Mehr als 20.000 Artikel dokumentierten dort Missionen, Figuren, Fahrzeuge und selbst die kleinsten Details aus GTA Online.

Im März 2026 verließ jedoch ein großer Teil der Administratoren und aktiven Autoren die Seite. Unter gta.wiki bauten sie eine unabhängige Version auf, die von der Wiki-Plattform Weird Gloop gehostet wird. Als Gründe nannten die Betreiber vor allem die aggressive Werbung bei Fandom, automatisch eingebundene Videos und strengere Inhaltsregeln.

Gerade bei einer Reihe wie GTA führte Letzteres offenbar zu kuriosen Problemen: Nach Angaben der Redaktion wurden teilweise sogar Bilder fiktiver Ingame-Werbung und Charakterzitate als unangebracht beanstandet. Auch die Ernennung eines als KI-freundlich geltenden neuen Fandom-Chefs sorgte für zusätzliche Skepsis.

Die Autoren nahmen ihre Inhalte und ihre Erfahrung also mit. Die alte Fandom-Seite verschwand dadurch aber nicht. Fandom behielt die Adresse, die vorhandenen Artikel und vor allem deren starke Position in den Suchmaschinen.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Autoplay

Am 14. Juli 2026 veröffentlichte Rockstar den Kortz Center Heist für GTA Online. Für Wiki-Redaktionen bedeutet so ein Update reichlich Arbeit.

Die unabhängige GTA-Wiki-Redaktion begann entsprechend schnell mit neuen Artikeln. Kurz darauf erschienen auch auf der Fandom-Version Seiten zu denselben Inhalten.

Laut GTA-Wiki-Administrator MonkeyPolice188 waren sich diese Texte allerdings verdächtig ähnlich: Ganze Absätze hätten dieselbe Struktur besessen, während lediglich einzelne Wörter und Formulierungen ausgetauscht worden seien. Zudem sollen Zugriffsprotokolle zeigen, dass ein für Fandom arbeitender Autor neue Artikel auf gta.wiki öffnete, bevor wenige Minuten später entsprechende Fassungen bei Fandom erschienen.

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Der stärkste Hinweis war ausgerechnet ein Fehler: Im Artikel über das neue Fahrzeug Merula trug die unabhängige Redaktion versehentlich eine Höchstgeschwindigkeit von 1.870 km/h statt 170 km/h ein. Wenige Minuten später tauchte derselbe falsche Wert im Fandom-Wiki auf.

»Eine bessere Trap Street hätten wir gar nicht bauen können«, kommentierte MonkeyPolice188. Mit solchen absichtlich eingebauten Fehlern wiesen Kartenhersteller früher nach, dass Konkurrenten bei ihnen abgeschrieben hatten. In diesem Fall war die Falle offenbar nicht einmal geplant.

Fandom sperrt die alten Administratoren

Mitglieder des unabhängigen Wikis entfernten die betroffenen Texte daraufhin direkt auf der Fandom-Seite. Ihrer Ansicht nach verstieß die Übernahme gegen die Lizenz von gta.wiki.

Die unabhängige Seite veröffentlicht ihre Texte unter der Creative-Commons-Lizenz: Inhalte dürfen damit grundsätzlich weiterverwendet werden, allerdings nur mit Namensnennung, unter derselben Lizenz und nicht für kommerzielle Zwecke. Bei einer werbefinanzierten Plattform wie Fandom wäre zumindest der letzte Punkt ziemlich schwer zu erfüllen.

Fandom sperrte die eingreifenden Administratoren und verwies sie an die eigene Rechtsabteilung. Daraufhin reichte die GTA-Wiki-Redaktion eine formelle DMCA-Beschwerde ein.

Die erste Antwort dürfte nicht gerade für bessere Stimmung gesorgt haben: Fandom argumentierte, die Überschneidungen bestünden hauptsächlich aus öffentlichen Fakten, üblichen Wiki-Vorlagen und Strukturen, die beide Seiten aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit übernommen hätten. Beim parallelen Dokumentieren desselben Updates seien gewisse Ähnlichkeiten zu erwarten.

Der versehentlich auf 1.870 km/h beschleunigte Merula lässt sich mit gemeinsamen Vorlagen allerdings nur schwer erklären.

Inzwischen ist Fandom teilweise zurückgerudert

Nach den öffentlichen Vorwürfen und ersten Medienberichten überprüfte Fandom den Fall erneut. Am 21. Juli folgte eine deutlich andere Reaktion gegenüber der Website RockstarIntel.

Bei der zweiten Untersuchung habe das Unternehmen festgestellt, dass ein Mitwirkender gegen die eigenen Standards für originale Inhalte verstoßen habe. Fandom beendete daraufhin die Zusammenarbeit mit der betreffenden Person und kündigte an, sämtliche beanstandeten Änderungen zurückzusetzen.

Damit bestätigt Fandom zwar nicht ausdrücklich jeden Plagiatsvorwurf der unabhängigen Redaktion. Die Konsequenzen zeigen aber, dass an den Vorwürfen offenbar deutlich mehr dran war, als die erste Antwort der Rechtsabteilung vermuten ließ.