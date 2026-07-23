Wenn ihr einen 2026er LG-TV besitzt, gibt es gute Nachrichten: Ein Update beschert euch eine praktische neue Funktion

Mit dem neuen Bildmodus von LG sollen vor allem Streaming-Inhalte noch besser aussehen.

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Jonas Herrmann
23.07.2026 | 11:30 Uhr

Der neue Bildmodus wurde zusammen mit dem Film »Masters of the Universe« veröffentlicht. (Bildquelle: LG) Der neue Bildmodus wurde zusammen mit dem Film »Masters of the Universe« veröffentlicht. (Bildquelle: LG)

Zusammen mit Amazon Prime Video bringt LG einen neuen Bildmodus auf ausgewählte Modelle. Der heißt »Creator Original« und soll sogar den beliebten Filmmaker-Mode ausstechen.

Nach den neuesten Spyware-Vorwürfen gibt es also auch gute Neuigkeiten für LG-Fans.

Neuer Bildmodus speziell für Streaming-Dienste

Für Filme und Serien eignet sich am besten der Kino- oder eben der Filmmaker-Mode. Zumindest, wenn es nach unserem Heimkino-Experten Maxe geht.

Der Filmmaker-Modus ist dabei gewissermaßen das Gegengewicht zum starken Post-Processing, das viele TV-Geräte etwa für den lebhaften Bildmodus vornehmen. Dieser Modus soll die Vision der Filmemacher möglichst unverfälscht auf den Bildschirm zaubern.

Was wäre aber, wenn die Filmemacher eben genau dieses Post-Processing in ihre Vision einbeziehen? Genau auf diese Frage soll wohl der neue »Creator Original«-Mode von LG eine Antwort liefern.

Studios können dabei vorab Parameter für Werte wie die Farbbalance, Schattendetails, Rauschunterdrückung oder Bewegungswiedergabe festlegen und ihre Werke so auf den heimischen TV-Geräten möglichst opulent darstellen.

Video starten 1:01 Creator Original: LG stellt neuen Bildmodus für OLED-TVs vor

Der neue Bildmodus wird vorerst exklusiv für die 2026er »LG OLED evo«-Serien W6, G6 und C6 ausgerollt. Ob er später noch auf andere Modelle kommt, ist aktuell unklar. Immerhin ergibt dieser Bildmodus eigentlich nur Sinn, wenn die Studios die unterstützten Modelle selbst sichten können, um dann die passenden Einstellungen vorzunehmen.

Entstanden ist der Bildmodus zusammen mit Prime Video und mit Blick auf den Streaming-Release von »Masters of the Universe« am 22. Juli 2026. Der Film soll auf den unterstützten Geräten dank »Creator Original«-Mode besonders gut aussehen.

Euer Smart-TV macht Screenshots davon, was ihr schaut – so stellt ihr es ab

Möglicherweise handelt es sich bei dem neuen Bildmodus auch nur um ein Marketing-Gimmick, das in Zukunft nur bei ganz vereinzelten Inhalten zum Einsatz kommt. An sich würde sich so ein Modus aber vor allem bei Streaming-Inhalten durchaus anbieten.

Viele Filme oder Serien werden mittlerweile ja gar nicht mehr für dunkle Kinosäle, sondern direkt für das Wohnzimmer und TV-Geräte produziert.

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