Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Path of Exile 2 hat kein PvP, aber eine Spielergruppe tötet zumindest die Framerate anderer Leute ziemlich kreativ

Wer braucht schon eine Duell-Arena, wenn man die Framerate anderer Leute gezielt ins Niemandsland schicken kann?

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
23.07.2026 | 13:26 Uhr

In PoE 2 gibts keine PvP-Arena. Streamer Empyriangaming konnte zumindest die Framerate einiger Mitspieler angreifen. In PoE 2 gibt's keine PvP-Arena. Streamer Empyriangaming konnte zumindest die Framerate einiger Mitspieler angreifen.

Normalerweise zieht man als Beschwörer in Path of Exile 2 mit einer überschaubaren Truppe von vielleicht 10 bis 15 Skeletten durch die Gegend. Dem bekannten Streamer Empyriangaming und seinen fünf Mitstreitern war das allerdings deutlich zu wenig.

Also setzten sie sich hin, rechneten ein bisschen herum und feilten an ihren Builds, bis sie die Ressourcenkosten für jeden einzelnen Minion in den einstelligen Bereich drückten. Kombiniert mit maximal gestapelten Ressourcen ergab das ein gigantisches Rekrutierungspotenzial.

Video starten 24:46 Path of Exile 2 ist jetzt viel BESSER - Fazit-Video zur Early-Access-Version 0.5

Ein Bild alle paar Sekunden

Dass die Idee einen kleinen Haken hatte, merkte die Truppe recht schnell: Schon als Empyriangaming alleine 255 Skelette beschwor, ging die Performance komplett in die Knie. Das Spiel lief nur noch wie ein Stop-Motion-Film, während die Server Sekunden brauchten, um seine Eingaben überhaupt zu verarbeiten.

Das hielt die Sechser-Gruppe natürlich nicht davon ab, das Ganze auf die Spitze zu treiben. Sie schlossen sich zusammen und beschworen gemeinsam mehr als 2.000 Skelette gleichzeitig auf den Schirm, und die Performance ging komplett in die Knie. Eine einfache Ausweichrolle dauerte eine geschlagene Minute, bis sie tatsächlich auf dem Bildschirm ausgeführt wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Falle schnappt zu

Statt den Versuch abzubrechen, verlegten die Spieler das Experiment kurzerhand in den eigenen Hideout – und bauten eine perfide Falle. Empyriangaming stellte das seltene und extrem begehrte Item Mageblood für den lächerlichen Preis von gerade einmal einem Divine Orb in den Trade-Shop.

Natürlich dauerte es keine paar Sekunden, bis die ersten Schnäppchenjäger angebissen hatten. Sobald die eingeladenen Käufer das Versteck des Streamers betraten, um den Deal abzuwickeln, erwartete sie der reine PC-Kollaps.

Beliebt auf GameStar.de
1
The Witcher 4: Die Map-Größe der Open World stellt sich gegen einen verbreiteten Trend [Best of GameStar]
von Daniel Hartmann
2
Akte X wird zu Lego: Set zu einer der größten Kult-Serien der 90er strotzt vor Easter Eggs und dafür kehrt sogar Gillia Anderson als Scully zurück
von Tristan Gudenrath
3
Gothic Remake: Auf ein nützliches Tool von Fans solltet ihr auf keinen Fall verzichten, besonders beim zweiten Durchspielen
von Stephanie Schlottag

Die Rechner der Arglosen gaben unter der Last von 2.000 gerenderten Skeletten sofort auf, die Bildraten brachen komplett ein und die Spieler hingen im endlosen Lag fest – während sich die Truppe im Voice-Chat köstlich amüsierte.

Gegen die Regeln verstößt das Ganze streng genommen übrigens nicht, schmerzhaft für die Grafikkarte der Opfer war es trotzdem. Bleibt abzuwarten, ob die Entwickler von Grinding Gear Games hier bald mit einem harten Minion-Cap nachhelfen.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Path of Exile 2

Path of Exile 2

Genre: Rollenspiel

Release: 22.02.2024 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Path of Exile 2 hat kein PvP, aber eine Spielergruppe tötet zumindest die Framerate anderer Leute ziemlich kreativ

vor einem Monat

Path of Exile 2 ist jetzt viel BESSER - Fazit-Video zur Early-Access-Version 0.5

13.06.2026

Path of Exile 2: Eine gewöhnliche Krabbe wurde aus Versehen zu einem der tödlichsten Gegner im Spiel

12.06.2026

Path of Exile 2 ist gerade so gut wie lange nicht, doch eine Mechanik ruiniert vielen den Spaß

11.06.2026

Path of Exile 2: Kommt endlich eine Alternative zur Kampagne? Wir haben beim Chef persönlich gefragt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
»Darüber werden Trekkies noch jahrelang sprechen«: Staffel 4 von Strange New Worlds stellt einen neuen Rekord auf

vor 13 Minuten

»Darüber werden Trekkies noch jahrelang sprechen«: Staffel 4 von Strange New Worlds stellt einen neuen Rekord auf
Ohne Witz: Der deformierte Waschbär Jimothy erobert nicht nur die echte Welt, sondern auch D+D!

vor 36 Minuten

Ohne Witz: Der deformierte Waschbär Jimothy erobert nicht nur die echte Welt, sondern auch D&D!
Klimaanlagenexperten sind sich einig: Das Wasser aus der Klimaanlage ist kalkarm und kann im Garten oder im Haushalt verwenden werden

vor 40 Minuten

Klimaanlagenexperten sind sich einig: Das Wasser aus der Klimaanlage ist kalkarm und kann im Garten oder im Haushalt verwenden werden
Auch aus Deutschland kommen jede Menge geniale Spiele - Im Steam Sale gibts gerade 10 davon besonders günstig   4     5 PLUS

vor 52 Minuten

Auch aus Deutschland kommen jede Menge geniale Spiele - Im Steam Sale gibt's gerade 10 davon besonders günstig
mehr anzeigen