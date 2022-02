Eure Mithilfe ist gefragt: Was versprecht ihr euch vom Steam Deck?

Mit dem Steam Deck wird in wenigen Wochen, genauer gesagt: am 25. Februar 2022, eine der wohl interessantesten Hardware-Neuheiten des Jahres 2022 veröffentlicht. Während einige von euch sich Valves PC-Handheld bereits vorbestellt haben, sind andere gänzlich abgeneigt oder noch skeptisch, ob sie sich das Steam Deck wirklich kaufen werden.

Ein möglicher Grund für das gemischte Interesse könnte sein, dass das Steam Deck sowohl Handheld als auch Gaming-PC ist und sich dadurch nicht so leicht in eine Schublade packen lässt. Sogar Vergleiche zwischen Steam Deck und Nintendo Switch hatte es bereits gegeben. Zudem gibt es mehrere verschiedene Modelle des Steam Deck zu unterschiedlichen Preisen.

Eure Mithilfe ist gefragt!

Selbst redaktionsintern haben wir gemerkt, wie vielfältig die Vorstellungen davon sind, was das Steam denn am Ende wirklich sein soll. Wir wollen daher wissen, was ihr euch von Valves PC-Handheld versprecht:

Seid ihr Enthusiasten, die einfach neue Technik ausprobieren wollen?

Hofft ihr auf eine Alternative für euren Gaming-PC?

Sucht ihr nach einer Möglichkeit, gemütlich unterwegs eure Steam-Spiele zocken zu können?

Wollt ihr anstatt am Schreibtisch lieber auf der Couch spielen?

Möchtet ihr auch abseits von Spielen mit dem Deck experimentieren und basteln, beispielsweise um Windows oder Emulatoren zu installieren?

Oder seht ihr im Steam Deck endlich die Gelegenheit, euren Pile of Shame zu verkleinern?

Warum fragen wir euch das? Ganz einfach. Wir wollen für euch die bestmöglichen Inhalte zum Steam Deck erstellen. Davon profitiert ihr in Form spannender Artikel und wir durch gute Reichweite.

Schreibt uns eure Meinung zum Steam Deck in die Kommentare! Verratet uns, was ihr von Valves PC-Handheld haltet und falls ihr es euch gar schon vorbestellt habt: Wofür gedenkt ihr, das Steam Deck hauptsächlich zu benutzen?