Valves mit Spannung erwartetes Steam Deck soll nach einer größeren Verschiebung nun offiziell am 25. Februar erscheinen, also in ziemlich genau drei Wochen. Deshalb haben wir uns gefragt, wie groß das Interesse der GameStar-Leserschaft an dem PC-Handheld der Half-Life-Macher derzeit eigentlich ist, und eine entsprechende Umfrage gestartet.

Ihr habt euch rege beteiligt. Stand 2. Februar haben 10.903 Befragte ihre Stimme abgegeben. Dafür wollen wir euch an dieser Stelle einmal danken. Und die Umfrageauswertung führt auch zu durchaus überraschenden Erkenntnissen.

Mehr als jeder Fünfte hat das Steam Deck bereits vorbestellt

Im Vergleich zur ersten Umfrage (Stand 2. Februar: 15.159 Teilnehmer) vom vergangenen Juli ist euer Interesse am Steam Deck gesunken. Damals gaben rund 32 Prozent an, den PC-Handheld gar nicht erst kaufen zu wollen. Mittlerweile sprechen sich beinahe 48 Prozent dagegen aus.

Aber obwohl fast die Hälfte von euch nichts mit dem Steam Deck am Hut hat, haben knapp 22 Prozent den PC-Handheld bereits vorbestellt. Das ist immerhin mehr als jeder fünfte Befragte!

Die Umfrageauswertung im Überblick - Wirst du dir das Steam kaufen?

Ja, ich habe es bereits vorbestellt. 21,82 Prozent Ja, aber ich warte lieber die ersten Tests ab. 5,04 Prozent Ja, aber ich lasse mir Zeit, bis alle Kinderkrankheiten beseitigt sind. 5,21 Prozent Nein, ich habe damit gar nichts am Hut. 40,95 Prozent Nein, ich fürchte, dass es nicht lange unterstützt wird. 6,81 Prozent Vielleicht, aber ich schaue erst einmal, wie es sich entwickelt. 20,18 Prozent

Insgesamt lässt sich sagen, dass es drei ganz klare Lager gibt: Etwa jeder dritte GameStar-Leser hat sich das Steam Deck bereits gesichert, oder will es sich kaufen, sofern die ersten Tests positiv ausfallen respektive Kinderkrankheiten ausgemerzt wurden. Knapp die Hälfte spricht sich, wie bereits erwähnt, deutlich gegen den Kauf aus. Einer von fünf Umfrageteilnehmern ist zudem noch völlig unentschlossen und möchte sehen, wie sich das Steam Deck entwickelt.

Im oben eingebetteten Podcast unterhält sich Michael Graf mit GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge und Hardware-Redakteur Alexander Köpf über Sinn und Zweck des Steam Deck.

Was meint ihr? Seid ihr überrascht von den Ergebnissen der Umfrage, oder habt ihr euch schon gedacht, dass sie so ausfallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!