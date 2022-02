Ist das Steam Deck wirklich zu groß? Das sagen die ersten Tester

Ist das Steam Deck wirklich zu groß und zu unhandlich? Diese Frage stellt sich offenbar eine nicht unerhebliche Zahl an potenziellen Interessenten. So zum Beispiel unter dem Preview-Test zu Valves PC-Handheld des Youtube-Kanals The Phawx.

Zur Info: The Phawx hatte neben Linus Tech Tips und Gamers Nexus als einziger die Ehre, bereits über zwei Wochen vor dem Fall des Testembargos am 25. Februar seine Eindrücke zu schildern und sogar Benchmarks zu ausgewählten Spielen zu zeigen.

97 18 Steam Deck Das verraten erste Vorabtests zum PC-Handheld

Nun hat The Phawx ein weiteres Video online gestellt, in welchem er noch einmal ausdrücklich auf die Frage nach der Größe des Steam Deck eingeht:

Wo Häme ist, ist auch ein Meme

Im Netz tauchen unterdessen immer mehr Memes zum Steam Deck in Form skurriler Größenvergleiche auf. So zum Beispiel der per Bildbearbeitungssoftware leicht angepasste Vergleich zum Konsolen-Handheld PS Vita von Reddit-Nutzer OverPovered :

Oder der Vergleich mit ganzen Planeten, unter anderem dem Gasgiganten unseres eigenen Sonnensystems Jupiter und Gallente Prime aus dem EVE-Online-Universum von Reddit-Nutzer segaboy81 :

Ist das Steam Deck nun zu groß? Das sagen die Tester

Das Steam Deck ist zugegebenermaßen ein ziemlicher Oschi. Aber ist es auch zu groß und unhandlich? Das sagen die Vorabtester zu dem Thema:

Linus Tech Tips: Es ist bequem, aber manche Sachen fühlen sich ungünstig an

Linus Tech Tips hat durchaus seine Schwierigkeiten im Handling des Steam Deck. Zwar komme er bequem an alle Steuerungselemente, manche davon seien jedoch etwas ungünstig zu benutzen. Er vergleicht das mit einer einer innigen Umarmung in Löffelchen-Stellung, wenn der Partner etwas zu groß ist.

Davon abgesehen lobt Linus die Vielfalt an Eingabemöglichkeiten, die von Analogsticks über ein D-Pad und haptischen Touchcontrollern bis hin zu Gyrosensoren reicht.

The Phawx: Es ist nicht groß, es ist sogar sehr komfortabel

The Phawx stellt in dem oben eingebetteten Video klar, dass ihn die Kommentatoren missverstanden haben. Seiner Meinung nach ist das Steam Deck gar nicht wirklich groß, obwohl es definitiv der größte Handheld sei. Tatsächlich soll es sogar extrem komfortabel und gut zu benutzen sein. The Phawx denkt außerdem, dass das Problem mit der Größe gar nicht wirklich etwas mit dem Komfort im direkten Umgang zu tun, sondern viel mehr damit, dass es eben nicht einfach in jede Hosentasche passt.

89 20 Meinung Steam Deck ist eine Riesenchance für PC-Spieler wie mich

Ob das Steam Deck letztlich wirklich zu groß ist, hängt wohl sehr stark vom individuellen Empfinden ab und muss jeder Interessierte für sich selbst in Erfahrung bringen. Wie wir die Sache einschätzen, erfahrt ihr am 25. Februar. Bis dahin testen wir den Handheld intensiv!

Wie seht ihr das? Glaubt ihr, da Steam Deck ist zu groß oder wollt ihr euch davon lieber selbst ein Urteil machen? Schreibt es gerne in die Kommentare!