Das atmosphärische Singleplayer-Spiel The Uncertain: Last Quiet Day ist mit 80 Prozent positiven Steam-Reviews vielleicht einen Blick wert. Zum absoluten Pflichtprogramm für Story-Fans wird es aber, wenn es mit 100 Prozent Rabatt (sprich kostenlos) angeboten wird.

Genau das ist bis zum 9. März um 7 Uhr morgens der Fall: Wenn ihr bis dahin das Spiel in euren Warenkorb legt, könnt ihr es für immer behalten.

Worum geht's in dem Spiel?

The Uncertain: Last Quiet Day ist ein reines Singleplayer-Adventure, in dem wir uns als Roboter auf den Spuren der menschlichen Rasse (ausgelöscht durch einen verheerenden Krieg) befinden und eine postapokalyptische Welt erkunden. Die Entwickler versprechen eine mysteriöse Atmosphäre, tiefgreifende Entscheidungen und clevere Rätsel, die es auf der Suche nach der Wahrheit zu lösen gilt.

23 1 Mehr zum Thema Kostenlos zocken: Diese PC-Spiele sind aktuell noch gratis

Was sagen die Fans?

Die Spieler loben vor allem die spannende Geschichte und den gelungenen Soundtrack von The Uncertain: Last Quiet Day. So schreibt Alin in seinem Review: »Ich mag bisher die Story, die Sprecher, die Grafik und vor allem die Musik. Dieses Spiel könnte einer von diesen verborgenen Schätzen sein, von denen ich vorher noch nie gehört habe.«

Der User jordanloftus2 stimmt zu: »Die Story ist bisher echt brillant - zwar etwas langsam, aber das ist bei dieser Art Spiel wohl so. Ich freu mich schon auf den Rest des Spiels!« Aber nicht alles ist in Butter: Kritisiert wird vor allem die etwas fummelige Steuerung und die manchmal ungünstige Kamera.

Was ist der Haken?

Bei geschenkten Spielen fragen sich Nutzer manchmal, ob bei der Sache nicht etwas faul ist. Schließlich drängt sich die Frage auf, was der Hersteller davon hat! Im Fall von The Uncertain: Last Quiet Day ist die Antwort recht simpel: Werbung. Denn das Adventure dient als eine Art Prolog zu einem neuen Spiel des Entwicklers namens The Uncertain: Light At The End.

Das soll im zweiten Quartal 2020 bei Steam erscheinen, uns ebenfalls die endzeitliche Welt verschlagen (diesmal allerdings als Mensch) und versprüht in seinem ersten Trailer reichlich Cyberpunk-Charme. Mit der Geschenk-Aktion will der Entwickler auf The Uncertain: Light At The End einstimmen und Lust auf mehr machen.