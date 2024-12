Im Steam Sale sind gerade 6 meiner Lieblingsshooter besonders günstig

Tillmann liebt das Rätseln, Bauen und Erkunden in Spielen. Zum Entspannen darf es am Feierabend aber gerne auch mal eine zünftige Schießerei sein! Ob Singleplayer, Multiplayer oder Koop, er hat im Laufe seiner Spielerkarriere so einige Shooter ausgiebig gespielt. Aktuell kämpft Tillmann sich durch Stalker 2, wenn ihn nicht gerade Bugs vor unüberwindbare Hindernisse stellen.