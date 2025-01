Im Steam Sale bekommt ihr gerade 9 herausragende Spiele so günstig wie noch nie

Auf Steam bekommt ihr Red Dead Redemption 2 gerade zum Rekord-Preis.

Im Februar stehen einige richtig große Releases an. Spiele, wie Civilization 7 und Kingdom Come Deliverance 2 warten auf eure Vorbestellungen. Aber was, wenn ihr euren Geldbeutel schonen und trotzdem richtige Kracher spielen wollt? Da hat Steam genau das Richtige für euch. In der Midweek Madness werden regelmäßig große wie kleine Titel zu historischen Tiefpreisen angeboten.