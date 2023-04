Steht uns eine Audio-Revolution bevor? Weltweit erste Solid-State–Lautsprecher vorgestellt

In Zukunft könnte sie die Technik in euren Ohren grundlegend ändern.

SSDs haben die Welt der Computerspeicherung stark verändert. Denn die Solid-State-Laufwerke bieten eine größere Kapazität zu einem günstigeren Preis. Zusätzlich sind sie deutlich kleiner!

Was man allerdings erstmal wissen muss: Die Solid-State-Technologie hat auch den Markt für Kondensatormikrofone revolutioniert. Denn sie ermöglicht kleinere Geräte, die leichter in andere Schaltungen integriert werden können. Sie sollen ganz einfach besser und günstiger sein.

Eine Weltneuheit

Das Unternehmen xMEMS Labs hat nun die weltweit ersten Festkörperlautsprecher vorgestellt. Diese winzigen Geräte sollen die Spulen und Magnete ersetzen, die seit der Erfindung der Lautsprechertechnologie vor über hundert Jahren zum Antrieb der Lautsprecher verwendet werden.

Was sind MEMS? Mikroelektromechanische Systeme nutzen die Piezotechnologie, um elektrische Impulse in mechanische Bewegungen umzuwandeln.

Früher wurde diese Technologie verwendet, um den Tintenstrahldruck zu verbessern und einen feineren Sprühstrahl zu ermöglichen. Mittlerweile können diese Systeme Sound erzeugen.

Laut xMEMS sind drei Mikro-Lautsprecher dieser Art entstanden:

Der Cowell ist der kleinste und damit am vielseitigsten einsetzbar

ist der kleinste und damit am vielseitigsten einsetzbar Der Montara Plus soll eine enorme Ausgangsleistung haben

Plus soll eine enorme Ausgangsleistung haben Der Skyline DynamicVent verfügt angeblich über Lüftungsöffnungen, die eine verbesserte adaptive Geräuschunterdrückung ermöglichen sollen.

Die verschiedene Eigenschaften der Mikro-Lautsprecher von xMEMS. (Bild: (xMEMS)

Und wie klingen sie?

Noch gibt es keine offiziellen Produkte mit der Technologie, doch Jeremy Kaplan von Techradar US hatte bereits die Möglichkeit, sich einen Prototyp anzuschauen und vor allem anzuhören!

Wie viele Menschen findet auch er den Sound von In-Ear-Kopfhörern normalerweise eher mittelmäßig, doch diese hier scheinen ihn überzeugt zu haben:

»Die Prototypen sehen aus wie grobe Versionen von Ohrstöpseln. [...] aber sie klingen absolut unglaublich.[...] sie fangen die Tiefe und Bandbreite der Musik ein, die ich bei den meisten Audio-Streams vermisse.«

Die Lautsprecher sollen 40 Prozent kleiner und 90 Prozent leichter sein als herkömmliche Lautsprecher. Und da sie keine beweglichen Teile haben, sind sie angeblich auch viel langlebiger.

Wann könnt ihr reinhören? Das wird wohl noch etwas dauern. xMEMS spricht davon, dass die ersten Lieferungen gerade ausgeliefert werden. Zur Weihnachtszeit könnten also die ersten Produkte in den Regalen stehen.

Was soll das kosten? Laut Techradar US können wir Produkte erwarten, die unter 200 Dollar kosten. Für hohe Audioqualität wäre das vergleichsweise erschwinglich.

Was sagt ihr zur Audio-Technologie, die es bald von der Festplatte in unsere Ohren schafft? Hört ihr gerne mit kleineren Kopfhörern Musik? Wie findet ihr die Audioqualität? Wie viel würdet ihr ausgeben, um unterwegs Musik mit hoher Audioqualität zu hören? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!