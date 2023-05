Street Fighter 6 startet bald in die Open Beta, aber ausgerechnet die coolste Neuerung fehlt

Die Open Beta zu Street Fighter 6 startet am 19. Mai 2023 auf Steam. Guiles fantastische Frise ist auch wieder mit dabei.

Mit Street Fighter 6 steht das am heißesten erwartete Fighting Game der letzten Jahre endlich in den Startlöchern, am 2. Juni 2023 erscheint das Spiel bei Steam und auf den Konsolen.

Vorher bekommt ihr aber noch einmal die Chance, kostenlos in den potenziellen Prügel-Hit reinzuspielen und online euren Gegnern die Hucke voll zu hauen. Allerdings fehlt ausgerechnet die coolste Neuerung, auf die sich insbesondere Single-Player-Fans freuen dürften.

Street Fighter 6 Beta kostenlos für alle - aber ohne Open World

Schauen wir uns aber zunächst mal an, was alles in der Beta drin ist. Die Open Beta ist inhaltsgleich mit der Closed Beta, die im Dezember 2022 stattfand.

Folgende altbekannte und neue Charaktere sind enthalten:

Chun-Li

Guile

Jamie

Juri

Ken

Kimberly

Luke

Ryu

Diese könnt ihr in einer ganzen Menge verschiedener Modi ausprobieren. Ranglistenspiele, Freundschaftskämpfe, offene Turniere, Training und verschiedene Herausforderungsmodi warten auf euch. Für Anfänger sind zudem diverse Tutorials enthalten, um die neuen Kampfmechaniken in SF 6 schnell zu erlernen. Außerdem gibt es sechs verschiedene Maps, auf denen ihr euch austoben könnt.

Genug Auswahl also, um die rostigen Fight-Stick- bzw. Gamepad-Finger für den Release in Schuss zu bringen und die ein oder andere Gegnervisage zu verschönern. Nicht dabei ist allerdings der Open World Modus, den der Kollege Dimi bereits ausführlich anspielen konnte und komplett begeistert zurückließ:

Falls ihr den Story Modus, in dem ihr eure eigene Kämpferin oder euren eigenen Kämpfer erstellt, trotzdem ausprobieren wollt: kein Problem!

Aktuell könnt ihr bereits die Demo zu Street Fighter 6 auf Steam spielen, in dem ihr den World Tour Mode ausprobieren und haufenweise Passanten die Kauleiste entstauben könnt. Obendrein könnt ihr 1-vs.-1-Kämpfe im Training oder die KI absolvieren, allerdings nur mit den Kämpfern Ryu und Luke.

Für mehr Charaktere müsst ihr also auf die Open Beta warten, die am 19. Mai um 9 Uhr morgens beginnt und am 22. Mai um dieselbe Uhrzeit endet.