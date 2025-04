Switch 2: »Nicht alle Helden tragen Capes« – Die Community nimmt den Kampf gegen Scalper auf

Die Nintendo-Community gibt den Kampf um faire Angebote nicht kampflos auf.

Es ist eine Geschichte so alt wie das Internet selbst. Kaum wird ein lang erwarteter Artikel in potenziell begrenzter Stückzahl angekündigt, riechen die Scalper ein ergiebiges Geschäft. Kurz nach Ankündigung und dem Beginn der Vorbestellungen der Switch 2, tauchen auch jetzt die ersten Wucherangebote auf Ebay und Co auf.

Doch die Nintendo-Community lässt sich nicht so einfach in die Parade fahren und lässt etwaige Einträge von den Online-Marktplätzen verschwinden.

800 Dollar für die Switch 2

Was machen Scalper? Die Switch 2 ist bereits mit ihrem Originalpreis von 470 Euro nicht gerade ein Schnäppchen. Da der Ansturm auf die neue Konsole aber trotzdem ziemlich groß sein dürfte, nutzen manche Schlitzohren die sich anbahnende Knappheit aus. Sie greifen Vorverkäufe (oft mit Unterstützung von Bots) ab und stellen ihre eigenen, überteuerten Angebote aus, um Gewinn zu machen.

Auf Ebay taucht die Switch 2 immer wieder für mehr als 700 US-Dollar auf.

Auf diese Weise stellen sie Endverbraucher vor die Wahl, weiter auf einen Kauf zum Originalpreis warten zu müssen oder für ein paar Hundert Euro mehr, die heißersehnte Konsole doch noch frühzeitig in den Händen zu halten. Und das funktioniert leider auch.

Grundsätzlich ist ein solches Vorgehen nicht verboten und verstößt auch nur unter bestimmten Umständen gegen die Richtlinien von Online-Marktplätzen wie Ebay. So dürfen beispielsweise dringend benötigte Artikel nicht überteuert angeboten werden. Eine neue Konsole fällt allerdings nicht darunter, weshalb Nutzer dafür nicht gemeldet werden können.

Doch die Nintendo-Community hat es dennoch geschafft, reihenweise Angebote der Switch 2 von der Plattform verschwinden zu lassen.

Zwar verstoßen die Scalper nicht durch die hohen Preise gegen Richtlinien, dafür aber durch den Zeitpunkt ihrer Angebote. Denn man kann auf Ebay nicht einfach Sachen verkaufen, die noch gar nicht erhältlich sind. Laut dem Grundsatz zu Lieferzeiten und zum Vorabverkauf muss gewährleistet werden, dass der Versand des Produkts innerhalb von 40 Tagen nach Kauf erfolgen kann.

Die Switch 2 erscheint erst am 5. Juni - keine Sorge, ihr müsst nicht selbst rechnen. Ausgegangen vom 11. April liegen da noch 55 Tage dazwischen. Es ist also unmöglich für die Scalper, diese Richtlinie einzuhalten. Und das nutzt die Nintendo-Community jetzt aus.

Ein Kampf gegen Windmühlen?

Im Subreddit der Switch 2 sammeln sich Posts, in denen User stolz ihre Benachrichtigungen von Ebay zeigen. In den Kommentaren werden sie als Helden gefeiert, doch den meisten ist auch bewusst, dass dieser Kampf auf lange Sicht nur verloren werden kann:

Nach den eBay-Regeln machen sie nichts falsch, wenn sie [die Switch 2] zu einem unverschämt hohen Preis verkaufen. Sie verstoßen nur gegen die Regeln, indem sie es zu früh einstellen. Das bedeutet, wie andere bereits angemerkt haben, dass sie es wahrscheinlich innerhalb einer Woche wieder einstellen werden, innerhalb der 40-Tage-Frist. Das ist okay. Solange ich sie mit einer 10-Sekunden-Meldung etwas nerve, ist mir das egal. u/whiskeyjack1053

Da wir uns allerdings nicht in der gleichen Lage wie zu Release der PlayStation 5 befinden, als die Corona-Pandemie und eine Halbleiter-Knappheit die Produktion einschränkten, dürften Scalper dieses Mal ein schwierigeres Spiel haben. Auch Nintendo selbst hat bereits im letzten Jahr verlauten lassen, dass die neue Konsole in großen Stückzahlen vorproduziert werden sollen, damit keine Lieferengpässe zustande kommen.

Damals war allerdings noch nicht absehbar, in welcher weltpolitischen Lage wir uns zu Release der Switch 2 befinden werden. Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, schaut doch mal oben in der Link-Box vorbei.