Die Nintendo Switch 2 mit OLED-Display ist gerade sehr viel wahrscheinlicher geworden – dank Samsung

Zum Release der Switch 2 und auch danach soll es keine Lieferengpässe geben.

In zwei Wochen wird Nintendos neue Switch 2-Konsole erscheinen und für Spieler stellt sich die Frage, ob genügend Konsolen zum Launch verfügbar sein werden.

Allein in Japan soll die Marke von 2,2 Millionen Vorbestellungen bereits Ende April geknackt worden sein. Nintendo selbst gab kürzlich in einem Finanzbericht an, 15 Millionen Switch 2-Konsolen im ersten Jahr verkaufen zu wollen. Analysten gehen allerdings von bis zu 20 Millionen Konsolen aus.

Wie Bloomberg berichtet, soll Nintendo eine Partnerschaft mit Samsung eingegangen sein:

Samsung soll den Hauptchip der Switch 2 produzieren.

Nintendo soll dadurch in die Lage versetzt werden, mehr als 20 Millionen Konsolen im ersten Jahr zu verkaufen.

Samsung könnte die Produktion im Bedarfsfall sogar noch weiter ausbauen und auch das OLED-Panel produzieren.

Samsung drängt auf OLED-Panels

Samsung ist schon seit längerer Zeit ein Partner von Nintendo. So hat Samsung neben Speichermodulen auch die OLED-Bildschirme der Switch produziert.

Für eine mögliche Aktualisierung der Switch 2 soll Samsung laut Bloomberg zudem auf die Verwendung von OLED-Panels gedrängt haben. Die erste Version der Switch 2 wird mit LCD-Panels ausgeliefert.

Sollte Nintendo wie bei der Switch verfahren, könnte eine neue Version der Switch 2 mit OLED-Bildschirmen in den nächsten Jahren ebenfalls erscheinen.

Wechsel von TMSC zu Samsung

Die Produktion der ersten Switch-Konsole übernahm noch Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TMSC). Laut Bloomberg soll Nintendo Samsung mit der Produktion des Chips für die Switch 2 beauftragt haben, da dieser für die Fertigungssysteme des koreanischen Unternehmens optimiert wurde.

Zudem müsse Nintendo nicht mit Unternehmen wie Apple oder Nvidia konkurrieren, um Kapazitäten bei TSMC zu sichern.

Nintendo gab gegenüber Bloomberg an, keine Informationen über Zulieferer und die Produktion offenzulegen. Auch Samsung und Nvidia sollen sich auf die Anfrage von Bloomberg nicht geäußert haben.

