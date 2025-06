Wer im Tech-Bereich arbeiten möchte, sollte sich eine Stadt in Deutschland ganz besonders ansehen

Wer in der Tech-Branche arbeiten will, muss nicht unbedingt ins Ausland ziehen. (Bild: wal_172619 auf Pixabay)

Sieht man sich die größten Tech-Unternehmen der Welt an, kann man schnell den Eindruck bekommen, dass Deutschland hoffnungslos abgehängt ist. Firmen wie Apple, Google, Meta, Samsung oder Nvidia haben ihren Sitz entweder in den USA oder in Südostasien.

Und auch in Europa denken viele wohl erstmal an London oder Paris. Tatsächlich gibt es aber auch in Deutschland einen Standort, der im internationalen Vergleich gut mithalten kann.

Die (Tech-)Hauptstadt Berlin

Zumindest legt das »Global Tech Talent Guidebook 2025« nahe. Der globale Bericht der Immobilien- und Investment-Firma CBRE analysiert, wo weltweit Tech-Fachkräfte zu finden sind und wie sich der Bedarf und das Angebot von Tech-Talenten entwickelt.

Außerdem listet der Bericht, welche Städte und Länder besonders attraktiv für Unternehmen und Arbeitnehmer sind.

Untersucht wurden dabei 115 Märkte weltweit im Hinblick auf Arbeitsmarktdaten, Bildung, Löhne und Lebenshaltungskosten, Büroimmobilienmärkte und Entwicklungen wie KI oder Remote Work. Die Märkte werden dann in drei Kategorien eingeteilt:

Powerhouse-Märkte : Große Talentpools, stabile politische Lage, Zugang zu Kapital, Zentren für Innovation und Unternehmensgründungen

: Große Talentpools, stabile politische Lage, Zugang zu Kapital, Zentren für Innovation und Unternehmensgründungen Etablierte Märkte : Regionale Stärken, gute Infrastruktur und Bildung, konkurrenzfähig, aber meist kleiner als Powerhouses

: Regionale Stärken, gute Infrastruktur und Bildung, konkurrenzfähig, aber meist kleiner als Powerhouses Aufstrebende Märkte: Günstige Betriebskosten, junge Bevölkerung, wachsender Talentpool, stark im Kommen durch Fernarbeit und Digitalisierung

Während in der Powerhouse-Kategorie Schwergewichte wie die San-Francisco-Bay-Area, London oder Tokio landen, finden sich bei den etablierten Märkten auch drei deutsche Standorte: Frankfurt am Main, München und Berlin.

Gerade die Hauptstadt als Zentrum für Start-ups, E-Commerce, Softwareentwicklung und digitale Geschäftsmodelle ist dabei laut Bericht sowohl für Unternehmen als auch Arbeitnehmer interessant und gehört zu den Top-Städten Europas mit konstantem Tech-Job-Wachstum.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich:

Im internationalen Vergleich günstige Mieten (sowohl Wohnungen als auch Büroflächen).

Ein stetiger Zustrom gut ausgebildeter Fachkräfte aus Deutschland, der EU und zunehmend auch international.

Hohe Nachfrage nach Arbeitskräften im Bereich KI.

Bei günstigen Mieten im Zusammenhang mit Berlin dürfte der ein oder andere ein großes Fragezeichen über dem Kopf haben. Das Leben in Städten wie London, Tokio, New York oder San Francisco ist aber nochmal um einiges teurer.

Wer also einen Job in der Tech-Branche anstrebt, muss nicht unbedingt die Koffer packen und das Land verlassen. Auch in Berlin, München und Frankfurt gibt es viele Möglichkeiten.