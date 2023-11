The Day Before: Die Systemanforderungen zum kontroversesten Survival-Spiel seit Jahren sind da

Zumindest die Systemanforderungen zu The Day Before dürften keine weitere Kontroverse auslösen.

Erscheint es? Erscheint es nicht? Und wenn es erscheint: In welcher Form wird sich The Day Before uns präsentieren? Entpuppt es sich als die Mogelpackung, die viele Survival-Fans schon seit der Ankündigung in dem Titel sehen? Oder haut uns das Spiel plötzlich doch von den Socken und straft alle Kritiker Lügen?

Es gibt nun zumindest PC-Systemanforderungen. Denn immerhin soll der Release auf Steam ja nun wirklich, diesmal ganz echt, im Ernst, am 7. Dezember 2023 erfolgen. Also lasst uns das Thema diesmal ganz vorurteilsfrei durch die Tech-Brille betrachten. Welchen Rechner braucht ihr, um durch die Postapokalypse zu streifen?

12:14 Das Open-World-Spiel The Day Before macht uns ratlos!

Kein Hardware-Fresser in Sicht

Sofern die offiziellen Angaben stimmen, dürfte The Day Before keine Negativschlagzeilen in Sachen Hardwarehunger schreiben, ganz im Gegenteil. Selbst betagte Rechner, die schon so einen ganz leichten Modergeruch versprühen, wenn die Lüfter hochdrehen, dürften keine Probleme mit dem Spiel haben.

Die Systemanforderungen für The Day Before lauten wie folgt:

Minimum

Prozessor: Intel Core i5-8400 oder AMD-Äquivalent (z. B. Ryzen 5 2600)

Grafikkarte: Geforce GTX 1060 oder AMD-Äquivalent (z. B. Radeon RX 580)

Arbeitsspeicher: 16 GB

Speicherplatz: 55 GB (SSD empfohlen)

Empfohlen

Prozessor: Intel Core i7-8700 oder AMD-Äquivalent (z. B. Ryzen 7 2700)

Grafikkarte: Geforce GTX 1080 Ti oder AMD-Äquivalent (z. B. Radeon RX 5700 XT)

Arbeitsspeicher: 16 GB

Speicherplatz: 55 GB (SSD empfohlen)

Ihr seht also: Sollte The Day Before wirklich Anfang Dezember seine Pforten öffnen, braucht euer PC keine Angst vor der Pixellast zu haben. Aber derzeit dürften viele Fans des noch immer auf Platz 2 der meistgewünschten Steam-Spiele thronenden Titels andere Sorgen haben - eben die, ob der Release-Termin diesmal endlich eingehalten wird oder neue Vorwürfe ans Tageslicht kommen.

Eine Newsmeldung zu The Day Before kann nicht ohne diese abschließende Frage auskommen: Wie steht ihr zum Survival-Spiel? Könnt ihr den Hype darum verstehen, seid ihr ihm womöglich gar selbst erlegen? Oder könnt ihr angesichts der vielen Kontroversen nur noch mit dem Kopf schütteln? Wir sind gespannt, also schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!