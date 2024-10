Niemand wollte das neue Spiel der Macher von The Day Before – also kündigen sie einfach das nächste an

Mit Propnight hatte Fntastic 2021 bereits ein ähnliches Spiel veröffentlicht.

Das Studio hinter dem katastrophalen Survival-Shooter The Day Before sorgt mal wieder für Schlagzeilen.

Trotz des Fiaskos rund um ihren Zombie-Shooter und der scharfen Kritik an ihrer Arbeit zeigt das Team eine fast schon dreist anmutende Hartnäckigkeit.

Die Entwickler sind bekanntlich zurück, und dieses Mal hatten sie große Pläne für ein neues Spiel namens Escape Factory, das durch eine Kickstarter-Kampagne finanziert werden sollte. Doch wie sich bereits früh abzeichnete, scheiterte der Versuch, 15.000 Euro einzusammeln, kläglich.

Und weil fast niemand ihr Spiel haben wollte, haben sie jetzt einfach ein anderes angekündigt.

Der Flop von Escape Factory

Escape Factory war als Multiplayer-Spiel im Stil von Fall Guys geplant. Doch das Interesse der Community war minimal, was sich auch in der Kickstarter-Kampagne widerspiegelte.

Lediglich 50 Unterstützer konnten sie gewinnen, die zusammen nur 2.210 Euro beisteuerten – weit entfernt vom Ziel.

Das Studio zog die Notbremse und setzte die Entwicklung von Escape Factory auf unbestimmte Zeit aus. Doch in echter Fntastic-Manier war das nicht das Ende, sondern direkt der Startschuss für ihr nächstes Projekt.

Kaum war Escape Factory offiziell eingestellt, stellte das Studio ein neues Spiel in Aussicht: Items. Dabei handelt es sich um ein Action-Horror-Spiel, das auf einen Prop-Hunt-Modus setzt.

Falls ihr davon noch nie gehört habt: Hier könnt ihr euch in Gegenstände verwandeln und so vor einem Jäger oder Killer verstecken. Prop Hunt ist ein beliebter Spielmodus in Titeln wie Roblox, Fortnite und Garry’s Mod.

Laut Fntastic sei Items genau das, worauf viele gewartet haben . In einer Nachricht an die Fans heißt es:

Eure Wünsche sind uns sehr wichtig, und wir freuen uns, den Beginn der Entwicklung eines neuen Action-Horror-Prop-Hunt-Spiels namens ITEMS ankündigen zu können! Darauf haben viele von euch gewartet!

Viele weitere Infos gibt es bislang bisher nicht, lediglich zwei grobe Charaktermodelle, von denen eines eine frappierende Ähnlichkeit zum Killer des Horror-Adventures The Casting of Frank Stone aufweist:

Anstatt direkt wieder eine Kickstarter-Kampagne zu starten, will das Studio zunächst eine spielbare Demo präsentieren und verschiedene Finanzierungsoptionen prüfen, darunter auch Kickstarter. Außerdem sollen mehrere Handyspiele, die parallel entwickelt werden, die Hauptfinanzierungsquelle für Items darstellen.

Items ist übrigens nicht der erste Versuch von Fntastic, ein Prop-Hunt-Spiel auf den Markt zu bringen. Bereits 2021 veröffentlichten sie Propnight, dessen weitere Entwicklung jedoch mit dem vorübergehenden Aus des Studios eingestellt wurde.