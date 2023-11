The Day Before wird schon wieder vorgeworfen, von anderen Spielen geklaut zu haben

Auf gute Nachrichten folgen schlechte. Zumindest bei The Day Before.

Nachdem das Open-World-MMO The Day Before in den letzten Monaten bereits unzählige Male Negativschlagzeilen gemacht hat und auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, soll es nun am 7. Dezember 2023 erscheinen.

Doch nach diesem kurzen Hoffnungsschimmer ziehen erneut dunkle Wolken auf. Denn den Entwicklern wird schon wieder Diebstahl vorgeworfen. Dieses Mal aber nicht wegen vermeintlich kopierter Spielinhalte, sondern wegen vermeintlich kopierter Sätze in einem Trailer. Diesen seht ihr hier:

3:22 The Day Before will im finalen Trailer zeigen, was das umstrittene Survival-MMO zu bieten hat

The Day Before oder Red Dead Redemption?

Bereits Anfang des Jahres wurde FNTASTIC, dem Entwicklerstudio hinter The Day Before, Diebstahl vorgeworfen. Diese Anschuldigung wiederholt sich nun. Laut des YouTube-Nutzers Randomly wurden Sätze und Szenenmotive aus Gameplay-Trailern von anderen Spielen kopiert.

Der Videoersteller zeigt Ausschnitte aus offiziellen Gameplay-Trailern von GTA 5, Red Dead Redemption 2 sowie Cyberpunk 2077 und vergleicht sie mit dem neuesten Trailer von The Day Before. In den Ausschnitten werden Stellen gezeigt, bei denen teilweise identischen Formulierungen und ähnliche Szenenmotive gezeigt werden.

Das Video von Randomly seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zum Beispiel fällt in einem Trailer zu Red Dead Redemption 2 der Satz …um das Kämpfen zu jeder Zeit tief und motivierend zu machen. Jede Waffe besitzt einzigartige Eigenschaften sowie realistische Nachlade- und Rückstoßanimationen. Im Trailer zu The Day Before klingt er ähnlich: …um sicher zu gehen, dass das Kämpfen tief ist und motivierend bleibt. Jede Waffe sticht mit einzigartigen Eigenschaften heraus, sowie mit ralistischen Nachlade- und Rückstoßanimationen.

Noch verdächtiger ist eine Formulierung im Vergleich zu Cyberpunk 2077. Dort heißt es Willkommen zur nächsten Generation von Open-World-Abenteuern. Taucht in die Welt von Cyberpunk 2077 ein. Im Trailer zu The Day Bevor wird gesagt: Willkommen zur nächsten Generation von postapokalyptischen MMO-Open-World-Spielen, die so sind wie nichts zuvor. Taucht in die Welt von The Day Before ein.

Was ist an den Vorwürfen dran?

The Day Before stand zurecht bereits einige Male in der Kritik. Eine Liste mit den wichtigsten Anschuldigungen findet ihr hier:

Die Ähnlichkeiten der Formulierungen und zum Teil auch der Szenenmotive sind eindeutig. Zudem wurden den Entwicklern von FNTASTIC bereits ähnliche Vergehen vorgeworfen. An den Haaren herbeigezogen ist es also nicht. Das bedeutet aber keineswegs, dass jede Anschuldigung der Wahrheit entspricht.

Bei den vermeintlich kopierten Sätzen handelt es sich um generische Marketing-Formulierungen, die mit passendem Material unterlegt wurden. Wenn für ähnliche Elemente Werbung gemacht wird, ist es gut möglich, dass ähnliche Sätze und dementsprechend ähnliche Motive verwendet werden.

Außerdem handelt es sich nicht um gänzlich unterschiedliche Spiele, wodurch es durchaus Sinn ergibt, mit den gleichen Elementen zu werben. Es ist also deutlich wahrscheinlicher, dass es sich um eine zufällige Dopplung handelt als um eine bewusste Kopie. Wichtig zu beachten ist allerdings, dass aktuell weder Schuld noch Unschuld belegt werden kann und es sich nur um eine erste Einschätzung handelt.

Was haltet ihr von den neuen Vorwürfen gegenüber The Day Before? Werdet ihr euch das Open-World-Survival-MMO trotzdem holen? Glaubt ihr, es wird noch weitere Skandale geben? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!