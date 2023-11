The Day Before ist zurück auf Steam, aber das umstrittene Survival-Spiel verspätet sich erneut

The Day Before ist wieder auf Steam zu finden.

Nur wenige Tage vor dem geplanten Release melden sich die Macher von The Day Before und kündigen an: Das mit der Veröffentlichung am 10. November wird nichts. Damit verschiebt sich das Survival-MMO ein drittes Mal, warten müsst ihr aber trotzdem nicht mehr allzu lange.

Das ist aber noch nicht alles, Fntastic hat einige spannende Infos auf X bereitgehalten.

Neuer Release - wann erscheint The Day Before?

Am 7. Dezember 2023 um 18 Uhr deutscher Zeit soll es nun soweit sein, der Release verspätet sich also nur um knapp einen Monat. Es hält sich also in Grenzen, auch wenn die Entwickler im April noch selbstsicher versprachen, dass die Verschiebung zum 10. November die letzte sein würde.

The Day Before erscheint anfangs im Early Access und soll für 39 Dollar erwerbbar sein. Zum finalen Release wird dann der Preis auf 49 Dollar ansteigen - wann der stattfinden wird, ist aber noch unklar. Die Konsolen-Version soll dann gleichzeitig mit dem fertigen Spiel erscheinen. Vorbestellen könnt ihr The Day Before übrigens nicht.

Zurück auf Steam

Im Februar 2023 verschwand The Day Before von Steam - zuvor noch das meistgewünschte Spiel auf der Plattform, musste es aufgrund eines Rechtsstreits abrücken. Eine Kalender-App mit demselben Namen machte dem Studio Ärger, weshalb schon Gerüchte in Umlauf waren, dass das Spiel in Dayworld umbenannt wird.

Jetzt verrät Fntastic aber, dass sie den Namen behalten können, die Steam-Seite für The Day Before ist mittlerweile auch wieder zu finden. Die dort befindlichen Screenshots könnt ihr euch auch gleich hier oben in der Galerie angucken.

Neuer Gameplay-Trailer

Zusätzlich zu diesen Infos gibt’s außerdem neues Videomaterial: Dieser von Fntastic bezeichnete Gameplay-Trailer hält zugegeben zwar nur recht wenig Gameplay bereit, interessant ist er aber allemal:

3:22 The Day Before will im finalen Trailer zeigen, was das umstrittene Survival-MMO zu bieten hat

Folgende Infos stecken im Trailer:

Die Basis: Alles scheint sich in The Day Before um Woodberry zu drehen, der Basis der Überlebenden. Dort nehmt ihr Missionen an, verkauft euer Zeug und gebt die verdiente Kohle für Munition, Ausrüstung und Autos aus. Ihr könnt auch im Spa-Bereich und im Fitnessstudio eure Zeit verbringen - was euch das genau nützt, ist noch nicht klar.

Alles scheint sich in The Day Before um Woodberry zu drehen, der Basis der Überlebenden. Dort nehmt ihr Missionen an, verkauft euer Zeug und gebt die verdiente Kohle für Munition, Ausrüstung und Autos aus. Ihr könnt auch im Spa-Bereich und im Fitnessstudio eure Zeit verbringen - was euch das genau nützt, ist noch nicht klar. Die Ranch: Im Verlauf des Spiels wird euch außerdem eine Ranch zur Verfügung stehen, die ihr frei nach eurem Geschmack einrichten könnt.

Im Verlauf des Spiels wird euch außerdem eine Ranch zur Verfügung stehen, die ihr frei nach eurem Geschmack einrichten könnt. Weiteres: Der Trailer zeigt außerdem den Charakter-Editor und geht auf die unterschiedlichen Waffen-Optionen ein - beides war auch schon in vorherigen Videos zu sehen.

Was haltet ihr von den neuen Infos zu The Day Before? Seid ihr nun dank der neuen Steam-Seite und dem Verzicht auf Vorbestellungen positiver gestimmt oder überzeugen euch die Infos und der Trailer nicht? Was denkt ihr, wird uns im Dezember erwarten? Der Beginn eines vielversprechendes Survival-MMOs oder doch nur eine weitere Verschiebung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!