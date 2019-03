In The Division 2 kann es passieren, dass ihr nach einer gewissen Zeit keinen Ton mehr habt. Die Schwierigkeiten treten primär auf dem PC auf und werden bereits unter den bekannten Problemen im offiziellen Forum von The Divsion 2 gelistet.

Sowohl im deutschen als auch im englischen Forum gibt es außerdem jeweils eigene offizielle Beiträge, die sich dem Problem widmen. Demnach kommt der Sound-Bugs primär in Zusammenhang mit Logitech-Geräten und der entsprechenden Software vor.

Vor allem Modelle mit Surround-Sound wie das G430 oder das G Pro Gaming Headset sollen von den Sound-Aussetzern betroffen sein.

Wie kann man den Sound Bug beheben? Bis die Schwierigkeiten per Patch behoben werden, gibt Logitech die folgenden Tipps, um den Sound wieder in The Division 2 zurückzubringen:

Audio-Treiber (und ggf. die Logitech Gaming Software) deinstallieren und die neueste Version installieren

Voice-Over-IP (VOIP) im Spiel unter den Ton-Einstellungen deaktivieren

Über den Task Manager den Hintergrundprozess »Logitech Surround Service« beenden

Das Headset während es am PC angeschlossen ist über den Geräte-Manager (per Rechts-Klick auf das Startsymbol von Windows erreichbar) deinstallieren, das Headset entfernen und es wieder anschließen, den PC nach der Wiedererkennung neu starten

Außerdem berichten Spieler, dass die Nutzung des Tools Voicemeeter (eine Art virtuelles Mischpult) das Problem behoben hat. Sollte »nur« die Ton-Qualität in Form von einem Knistern oder einer Verzerrung Probleme machen, kann es laut der FAQ helfen, das Standard-Tonformat in den Geräteeigenschaften auf »16 Bit, 48000 Hz (DVD Qualität)« zu setzen.

Bringt all das keine Besserung, empfiehlt sich als Notlösung falls möglich ein temporärer Wechsel zu einem anderen Headset (am besten nicht von Logitech) oder Lautsprechern.

Falls ihr andere Lösungsmöglichkeiten kennt, schreibt es gerne in die Kommentare.