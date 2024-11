The Game Awards 2024: Wann geht es los und welche Spiele sind nominiert?

Final Fantasy 7: Rebirth gehört dieses Jahr zu den Spielen mit den meisten Nominierungen.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit rücken auch wieder die Game Awards in greifbare Nähe. Und auch dieses Jahr gibt es jede Menge hochkarätige Kandidaten, die auf eine Auszeichnung in den insgesamt 30 Kategorien hoffen können.

Wann das große Event startet und wie ihr zuschauen könnt, zeigen wir euch hier. Wir haben außerdem eine vollständige Liste der Nominierten für euch und verraten euch, wie ihr selbst für eure Lieblingsspiele abstimmen könnt.

Wann finden die Game Awards statt?

In Deutschland beginnt die Veranstaltung am Freitag, 13. Dezember um 01:30 Uhr in der Nacht. Solltet ihr selbst zu dieser nachtschlafenden Zeit nicht zuschauen wollen, findet ihr am nächsten Tag natürlich bei uns die wichtigsten Infos zum Event und den Gewinnern.

Wo kann ich die Game Awards angucken?

Die Game Awards werden live auf verschiedenen Plattformen übertragen:

Auf GameStar.de berichten wir außerdem live über alle Auszeichnungen und Ankündigungen von den Game Awards. Neben der Preisvergabe wird es nämlich wieder hochkarätige Neuankündigungen und Trailer zu sehen geben, wie schon in den Jahren zuvor:

1:34:21 Dafür haben sich die Game Awards gelohnt!

Wer wurde nominiert?

Wie jedes Jahr wurden zahlreiche verschiedene Spiele und Persönlichkeiten nominiert, einige stechen jedoch heraus. So wurden Final Fantasy 7: Rebirth und Astro Bot in jeweils sieben Kategorien nominiert. Metaphor: ReFantazio kommt auf sechs Nominierungen. Über jeweils fünf Nominierungen dürfen sich außerdem Silent Hill 2 und Balatro freuen.

Game of the Year

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7: Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Best Game Direction

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7: Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Best Narrative

Final Fantasy 7: Rebirth

Like A Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

Best Art Direction

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

Best Score/Music

Astro Bot

Final Fantasy 7: Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Best Audio Design

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7: Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

Best Performance

Briana White (Final Fantasy 7: Rebirth)

Hannah Telle (Life Is Strange: Double Exposure)

Humberly González (Star Wars Outlaws)

Luke Roberts (Silent Hill 2)

Melina Juergens (Senua’s Saga: Hellblade 2)

Games for Impact

Life is Strange: Double Exposure

Tales of Kenzera

Closer the Distance

Indika

Neva

Senua’s Saga: Hellblade 2

Best Ongoing Game

Destiny 2

Diablo 4

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

Best Indie Game

Animal Well

UFO 50

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

Best Debut Indie Game

Animal Well

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Balatro

Best Mobile Game

AFK Journey

Balatro

Withering Waves

Zenless Zone Zero

Pokemon TCG Pocket

Best Community Support

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Best VR/AR Game

Arizona Sunshine Remake

Asgard’s Wrath 2

Batman Arkham Shadow

Metal Hellsinger VR

Metro Awakening VR

Innovation in Accessibility

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo 4

Dragon Age: The Veilguard

Prince of Persia: The Lost Crown

Star Wars Outlaws

Best Action Game

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Stellar Blade

Warhammer 40.000: Space Marines 2

Helldivers 2

Best Action/Adventure Game

Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Best RPG

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7: Rebirth

Like a Dragon Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Best Fighting Game

Dragon Ball Sparking Zero

Granblue Fantasy Versus Rising

Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics

MultiVersus

Tekken 8

Best Family Game

Astro Bot

Princess Peach Showtime

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

Best Sports/Racing Game

NBA 2K25

EA FC 25

TopSpin 2K25

WWE 2K24

F1 24

Best SIM/Strategy Game

Age of Mythology Retold

Frostpunk 2

Kunisu-Gami Patch of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Best Multiplayer Game

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Content Creator of the Year

Caseoh

Illojuan

Techno Gamerz

Typical Gamer

Usada Pekora

Best Esports Athlete

33

alesksiB

Chovy

Faker

zywoo

zmjjkk

Best Esports Game

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends Bang Bang

VALORANT

Best Esports Team

Bilibili Gaming

Gen.G

NAVI

T1

Team Liquid

Most Anticipated Game

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

GTA 6

Metroid Prime 4 Beyond

Monster Hunter Wilds

58:53 Spielegrafik 2025: Warum uns das kommende Jahr umhauen wird

Best Adaptation

Arcane

Fallout

Knuckls

Like a Dragon Yakuza

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Players’ Voice

Wird am 2. Dezember angekündigt

Wie stimme ich selbst ab?

Wollt ihr selbst für eure Lieblingsspiele abstimmen, ist das auf der offiziellen Website der Game Awards möglich. Hier könnt ihr schon jetzt für 29 Kategorien abstimmen, müsst dafür allerdings einen kostenlosen Account anlegen.

Die Stimmen der Spielerinnen und Spieler entscheiden übrigens nicht allein über die Gewinner der Game Awards. Das größte Gewicht hat eine Jury, bestehend aus über 100 internationalen Spiele-Medien und Influencern.