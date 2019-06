The Outer Worlds: Neue Infos zu Spielwelt und Level Scaling

»Okay, näher sollten wir ihm wirklich nicht kommen!« Dave Williams von Obsidian ist sichtlich besorgt um seine E3-Präsentation. Seine vorspielende Kollegin hat ein riesieges saurierartiges Wesen am Wegesrand gesehen, dass sie den Besuchern unbedingt zeigen möchte.

Das Problem ist nur, dass Obsidian auf der Messe im Gegensatz zu vielen anderen Entwicklern Live Gameplay zeigt, ohne Netz und doppelten Boden. Falls also der Saurier Lust auf ein zweites Frühstück bekommt, heißt es von vorn anfangen, was für den eng getakteten Messe-Zeiplan nur so mittelgünstig wäre.

Im anschließenden Interview mit Fallout-Miterfinder Leonard Boyarsky, der gemeinsam mit Tim Cain die Entwicklung von The Outer Worlds verantwortet, nutzen wir die Szene, um herauszufinden wie eng uns das Rollenspiel eigentlich führt und was das für das Mitleveln der Monster und Gegner bedeutet. Leonard Boyarsky gibt bereitwillig Auskunft

"Im ersten Areal musst du zunächst die Hauptquest-Linie erfüllen, um dein Schiff wiederzubekommen. Anschließend kannst aber bis auf zwei oder drei Ausnahmen die gesamte Spielwelt bereisen - bis auf drei Ausnahmen, bei denen aus Storygründen aber sehr offensichtlich ist, warum du sie noch nicht ansteuern kannst. "

Wir haken nach, was es für das Balancing bedeutet, wenn man schon früh im Spiel überall hinreisen kann. Wird es mitlevelnde Feinde geben, oder bekommen wir gothic-mäßig volles Pfund aufs Maul, wenn wir falsch abbiegen? Laut Boyarsky hat sich Obsidian für einen Kompromiss entschieden:

"Es wird Orte geben, bei denen du relativ schnell merkst, dass es eine schlechte Idee war, dort aufzukreuzen. Aber überall dort, wo es aus Storysicht sinnvoll ist hinzureisen, sollst du natürlich auch klarkommen können. Und gleichzeitig wollten wir dieses tolle Rollenspielgefühl erhalten, dass du ehemals übermächtig erscheinende Gegner plötzlich besiegen kannst. Wir haben deshalb für die unterschiedlichen Areale Levelgrenzen abgesteckt, die festgelgt werden, wenn du diese Gegend das erste Mal besuchst. "

Um beim Saurierbeispiel zu bleiben: Wenn wir der Riesenechse zum ersten Mal als niedrigstufiger Charakter begegnen, wird ihr Level niedriger sein, als wenn wir den Planten zum ersten Mal besuchen, wenn unser Held schon ein paar Stufen mehr auf dem Buckel hat. Aber eben nur innerhalb bestimmter Grenzen, die sicherstellen, dass aus dem Riesensaurier nicht plötzlich leicht verdauliches Heldenfutter wird. Die Sorgen von Dave Williams waren also durchaus begründet.