Entwicklerlegende veröffentlicht kostenloses Sci-Fi-Spiel und behauptet, es »wird euer Leben verändern«

Sieht ein bisschen aus wie James Gunn, nicht wahr? Dazu noch das Sci-Fi-Setting - wir sind hier was Großem auf der Spur!

Sagt euch der Name George Broussard noch etwas? Wenn ja, seid ihr hiermit offiziell im Club der Zocker fortgeschrittenen Alters aufgenommen. Glückwunsch! Wenn nein, macht das auch nichts, denn wir bringen euch flugs auf den neuesten Stand: George Broussard hat als Urgestein des Kult-Entwicklers 3D Realms mitgeholfen, die Shooter-Reihe rund um Duke Nukem aus der Taufe zu heben.

Nach seinem Weggang wurde es still um Broussard. Bis jetzt: Denn mit seinem neuen Sci-Fi-Spiel The Third Wish möchte er laut eigener Aussage euer Leben verändern. Oho, schauen wir uns das mal genauer an!

Nur 43 MB für eine lebensverändernde Erfahrung?

Bei The Third Wish handelt es sich um ein klassisches Point&Click-Adventure nach dem Vorbild der 90er-Jahre. Ihr steuert Mr. White, einen Feuchtfarmer auf dem Planeten Altair 4, der gemeinsam mit seiner Familie eine erstaunliche Entdeckung am Rande der bewohnten Galaxis macht.

Das Spiel setzt den Fokus ganz klar auf die Handlung und besitzt sogar eine englische Sprachausgabe. Der Rest ist gewohnte Genre-Kost: Ihr lauft durch die Spielwelt, führt Gespräche und knobelt. Ob The Third Wish am Ende wirklich lebensverändernd ist? Das müsst ihr selbst beurteilen.

Ausprobieren kostet euch nichts und das in gleich doppelter Hinsicht: The Third Wish ist nicht nur kostenlos, sondern mit 43 MB selbst mit schwachen Internetleitungen schnell heruntergeladen.

In kürzester Zeit entwickelt

Die simple Aufmachung von The Third Wish mag auch daran liegen, dass es in sehr kurzer Zeit das Licht der Welt erblickt hat. Im Rahmen der Entwickler-Veranstaltung Adventure Jam 2023 wurde das Spiel in nur 14 Tagen entwickelt.

Damit steht es im krassen Kontrast zu großen Produktionen, die oft auch nach vielen Jahren einfach nicht fertig werden wollen. Woran das liegt, erklären euch unsere deutschen Entwickler-Experten von DevPlay:

Jetzt sind wir maximal gespannt: Habt ihr The Third Wish bereits gespielt und ist euer Leben nun nicht mehr so, wie es vorher war? Oder haben wir es hier am Ende doch bloß mit einem netten, kostenlosen Kleinod zu tun? Würdet ihr euch wieder mehr solcher klassischen Adventures wünschen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!