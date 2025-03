The Witcher 4: CD Projekt gibt Release-Update und verdient auch ohne neue Spiele weiter gut

The Witcher 4 hat zwar noch keinen exakten Release-Termin, aber CD Projekt hat zumindest verraten, wann das Rollenspiel NICHT erscheint.

Ciri lässt ihr Schwert vorerst stecken: The Witcher 4 wird deutlich später erscheinen, als so mancher gehofft hat.

CD Projekt hat in seinem jüngsten Geschäftsbericht ausgeschlossen, dass das Spiel vor dem 31. Dezember 2026 erscheinen wird. Damit kann der Release von Teil 4 der Witcher-Saga frühestens im Jahr 2027 erfolgen.

Für GameStar Plus gehen wir den Gründen nach und geben einen Einblick in die sehr erfreulichen Geschäftszahlen des polnischen Unternehmens.

Warum die lange Wartezeit?

Der Grund für die längere Entwicklung liegt vor allem in den ambitionierten Zielen, die sich das Team für The Witcher 4 gesetzt hat. CD Projekt strebt an, ein noch detailreicheres, technisch beeindruckenderes Spiel zu erschaffen als es bei The Witcher 3 der Fall war.

»Wir werden das genaue Veröffentlichungsdatum des Spiels noch nicht bekannt geben«, sagte Piotr Nielubowicz, Chief Financial Officer von CD Projekt. »Aktuell können wir nur mitteilen […], dass das Spiel nicht innerhalb des Zeitrahmens auf den Markt kommen wird […] der am 31. Dezember 2026 endet.«