The Witcher auf Netflix: Seht hier den ersten Trailer zur Serie!

Nach endlosen Spekulationen und Diskussionen darüber, wie The Witcher auf Netflix letztlich aussehen würde, haben wir nun endlich einen ersten Trailer: Auf der San Diego Comic Con enthüllten die Macher die ersten Szenen aus Staffel 1 der neuen Dark-Fantasy-Serie. Die Show startet noch 2019, wahrscheinlich irgendwann im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember.

Was zeigt der Trailer? Zu sehen sind die drei Hauptpfade der Geschichte, die den jeweiligen Hauptfiguren Geralt, Yennefer und Ciri durch die Kriegswirren zwischen Nilfgaard und den Nördlichen Königreichen folgen. Die Serie scheint sich dabei durchaus am Effektgewitter eines Game of Thrones zu orientieren - der Krieg offenbart sich in Massenschlachten. Und auch die übernatürlichen Kreaturen, mit denen sich Geralt beruflich anlegt, haben einen kurzen Gastauftritt.

Die Witcher-Serie folgt der Handlung der ersten Bücher. Also nicht mit den Spielen verwechseln, die ihre Story wiederum nach den Romanen von Andrzej Sapkowski ansiedeln. Wir haben aus dem Cast bereits ausführliche Rückschlüsse über die Plots der Serie gezogen. Alle Infos zu Cast, Produktionsbedingungen und den Unterschieden zwischen Buch, Spiel und Serie findet ihr in unserer großen Übersicht zum Thema.